Irak Türkiye'yi BM'ye şikâyet edecek

Rudaw’ın aktardığına göre, kararlar arasında ‘Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belgelemek’ de bulunuyor. Açıklanan dört karar şöyle:





İçişleri Bakanlığı, Federal polisi tekrar örgütlenmesi için gözden geçirecek.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisi’nin gündemine getirmesi için çalışmalar yapacak.

Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hazırlıkların tamamlanması.

Irak ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında “karşılıklı güvenlik anlayış bildirisi”nin görüşülmesi ve onaylanması için İçişleri Bakanlığı’na yetki verilmesi.