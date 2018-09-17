Samanyolu Haber /Gündem / Irak Türkiye'yi BM'ye şikâyet edecek /17 Eylül 2018 12:51

Irak Türkiye'yi BM'ye şikâyet edecek

Irak, Türkiye'nin 'hava sahası ihlallerini Birleşmiş Milletler nezdinde belgeleme' kararı aldı. Irak ordusu, Türkiye ile sınır güvenliğinin sağlanması amacıyla sınıra asker de yerleştirecek.

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Irak Irak Ulusal Güvenlik Meclisi, Türkiye’yi de yakından ilgilendiren bir dizi karar aldı. Meclis Irak Başbakanı Haydar Abadi’nin başkanlığında toplanırken, güvenlik ve istikrar konularının yanı sıra kara ve hava sahası gibi ‘ülkenin egemenliğine yönelik ihlallerin belgelenmesi’ görüşüldü.

Rudaw’ın aktardığına göre, kararlar arasında ‘Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belgelemek’ de bulunuyor. Açıklanan dört karar şöyle:

İçişleri Bakanlığı, Federal polisi tekrar örgütlenmesi için gözden geçirecek.
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin Irak hava sahasına yönelik ihlallerini Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde belgelemek ve Ulusal Güvenlik Meclisi’nin gündemine getirmesi için çalışmalar yapacak.
Türkiye-Irak sınırının güvenliğinin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla sınır boyunca asker yerleştirilmesi ve gerekli ihtiyaçların karşılanması için hazırlıkların tamamlanması.
Irak ve Macaristan İçişleri Bakanlıkları arasında “karşılıklı güvenlik anlayış bildirisi”nin görüşülmesi ve onaylanması için İçişleri Bakanlığı’na yetki verilmesi. 
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