Erdoğan konuştu dolar 7,22'yi gördü

ABD dolarının, Türk lirası karşısındaki önlenemeyen yükselişi sürüyor.





Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan bu akşam Trabzon Valiliğinin düzenlediği yemekte yaptığı konuşmanın hemen ardından ABD doları bir rekor daha kırarak 7.22 seviyesini gördü. Avro ise 8.21'e ulaştı.





Erdoğan valilik yemeğinde yaptığı konuşmada dövizdeki kur artışına karşı iş çevrelerini dolar almamaları çin sert uyarılarda bulunarak, "B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz" demişti:





"Milletimiz müsterih olsun. Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz."





Bu açıklamanın ardından tarihi bir rekora imza atan ABD doları 7.22 seviyesini gördü. Avro ise 8.21'e ulaştı. Bankaların internet sitelerinde ABD Doları 7,70 TL'yi gördü. Bankaların alış dolar alış rakamı ise 6.70 TL düzeyinde seyrediyor.







