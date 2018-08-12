Erdoğan ile Akar arasında kriz mi var ?

Fakat Erdoğan’ın şu ana kadar bu isteği yerine getirmediği ortaya çıktı. Üstüne TL’nin dolar karşısında çöküş yaşadığı 10 Ağustos Cuma günü Milli Savunma Bakanlığı için 4 tane AKP’liyi bakan yardımcısı olarak atadığı ortaya çıktı.





Konuyu gündeme getiren Oda Tv’den Müyesse Yıldız şunları yazdı.









Erdoğan Akar’ın isteğine “hayır” mı dedi





ABD Türkiye’ye alenen savaş açmışken, “Ne önemi var?” denilecek bir ayrıntı olsa da hatırlatalım.





2 Ağustos YAŞ toplantısı sırasında bir kulis bilgisi paylaşıldı. Hem Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik hem de Hürriyet’ten Uğur Ergan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın “Orgeneral” kadrosundan bir ismin Bakan Yardımcısı olarak atanmasını istediğini yazdı.





Murat Çelik’in aktardığı bilgiler daha detaylıydı. MSB’de halihazırda 1 bakan yardımcısı bulunduğunu, Akar’ın bu sayıyı artırıp, iki bakan yardımcısıyla çalışmayı düşündüğünü belirten Çelik, şöyle devam etti:





“Hulusi Akar, bu bakan yardımcılarından birinin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) bir orgeneral olmasını istiyor. Milli Savunma Bakanı, muvazzaf bir orgenerali bakan yardımcısı olarak görevlendirerek, yeni düzene geçişi kolaylaştırmayı hedefliyor. Yeni sistemde Genelkurmay Karargâhı bakanlığa bağlı olarak çalışacak. Karargâh ile bakanlık arasındaki koordinasyonu da işte atanacak o orgeneral/bakan yardımcısının sağlaması öngörülüyor. Yeni sisteme geçiş döneminde ilişkileri kolaylaştıracak ve verimliliği artıracak formül bu. Akar’ın konuyu yakın zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşüp onayını alması ve ardından belirlenen bakan yardımcılarının atanması bekleniyor. TSK’dan muvazzaf bir orgeneralin MSB’nda bakan yardımcısı olarak görev yapması, Genelkurmay Karargâhı’ndaki 2’nci başkanlık makamına benzer bir çalışma mekanizmasını hatırlatıyor. Genelkurmay’da, Karargâhın işleyişini 2’ci Başkan koordine eder ve Genelkurmay Başkanı’na karşı sorumludur. Yeni dönemde görev yapması düşünülen orgeneral bakan yardımcısı da bakanlığın TSK ile ilişkilerindeki eşgüdümü sağlayacak ve askeri işleri yürütecek. Bir başka deyişle, Bakan Genelkurmay Başkanıyla, Bakan Yardımcısı da Genelkurmay 2’nci Başkanıyla yakın mesai içinde olacak.”





Bu iddiaları yalanlayan çıkmadı.





“OR” DEĞİL AKP’LİLER ATANDI





Akar’ın yardımcıları iki gün önce belli oldu. Ancak “kara Cuma”ya denk geldiği için kulislere sızdırılan bu bilgilerle, atamalar arasındaki fark dikkat çekmedi.





Cumhurbaşkanlığı kararları ile Milli Savunma Bakan Yardımcılıklarına 2 değil, 4 isim atanmıştı.





Yardımcılardan ilki 2016’dan beri bu görevi yürüten ve hukukçu olan AKP eski Milletvekili Şuay Alpay’dı.





Akar’ın diğer yardımcılarına gelince;





Alparslan Kavakoğlu da AKP eski Milletvekili. İşletmeci.





Muhsin Dere ise Savunma Sanayii Başkan Yardımcılığı görevinden Bakan Yardımcılığına atandı. İmam Hatip Lisesi ve Ankara Üniversitesi SBF Kamu Yönetimi mezunu olan Dere, AKP ve Milli Savunma eski Bakanı Fikri Işık’ın önde gelen bürokratlarından. 2010-2012 yıllarında İslâm İşbirliği Teşkilatı’nda geçici görevli çalışan bir isim.





Dördüncü isim Yunus Emre Karaosmanoğlu MSB Müsteşar Yardımcısıydı. O da AKP’nin bürokratlarından. Başbakanlığı döneminde Erdoğan’ın Özel Kalem Müdür Yardımcılığını yaptıktan sonra hemşehrisi olan Fikri Işık’ın gerek Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, gerekse Milli Savunma Bakanlığı sırasında Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Özetle, “Işık’ın vazgeçemediği isim” diye biliniyor. Karaosmanoğlu’nun adı 2014 yılında Sanayi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken oğlunun açıktan atanmasıyla gündeme gelmişti. AKP’lilerin çocukları ve akrabalarına ilişkin bir atama listesini açıklayan dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Karaosmanoğlu’nun oğlu Alperen Karaosmanoğlu’nun AB Bakanlığı’na açıktan atamayla memur yapıldığını, bir süre sonra da maaşların oldukça yüksek olduğu Başbakanlık Yatırım Destek Ajansı’na geçtiğini iddia etmişti.





Tabii konumuz, Akar’ın yardımcılıklarına kimlerin atandığı değil, gündeme gelen/getirilen “Orgeneral yardımcı” atamasının gerçekleşmemesi.





İki ihtimal var:





Ya, iki önemli gazetecinin o kulis bilgisi gerçek dışıydı…





Ya da Erdoğan, Akar’ın bu isteğine “onay” vermedi…