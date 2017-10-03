Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun o önerisine ne diyecek?

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Faize karşıysan çıkar bir KHK, faizi sıfır yap





Kılıçdaroğlu, "istifaya zorlamanın demokrasiye aykırı olduğu" görüşünü dile getirerek, " Bir, yolsuzluk vardır. Tehdit ve şantajla istifa ediyorlar. İki, F... üyesidirler bu nedenle önlerine konmuştur. İstifa edenlerin yakasında iki rozet vardır. Bir tarafından yolsuzluk diğer tarafından Bylock. Eğer istifa ediyorlarsa gerekçe budur. Günü gelecek hesabını verecekler. Direniyorlarsa ben anlarım ki bunların ne yolsuzluğu var ne Bylock kullanmış. İstifaya zorlamak demokrasiye aykırıdır" diye konuştu.





Yeni yasama yılının ilk grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle:





İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz'u ve sarayın 15 Temmuz'u. Halk darbeye karşı çıktı. 250 şehidimiz var, 2193 gazimiz var. Bir de sarayın 15 Temmuz'u var. Parlamentonun devre dışı bırakılması. Türkiye tarihinde ilk kez bir sivil darbe ile karşı karşıya kaldı. KHK ile yönettiler, parlamentoyu devre dışı bıraktılar. 12 Eylül'de neler olduysa daha fazlası bu dönemde gerçekleşti. Böylece demokraside büyük bir geriye gidiş oldu.





Hapishaneler tıka basa doldu, damatlar, parası olanlar dışarıda. Bir de dayısı olanlar yani siyasi desteği olanlar dışarıda. Diğerleri tamamen içeride. Bizim bir milletvekilimiz var, onurlu bir milletvekilimiz var. Sayın Enis Berberoğlu, onu buradan selamlıyorum. Enis Berberoğlu'nun toplu iğne ucu kadar suç yok ama 25 yıl ağır cezaya mahkum edildi. İktidar partisinin hakimi ve savcıları bu kararı aldılar. Tarih onu mahkum ettirenleri asla unutmayacaktır.





Daha önce verdiğiniz kararlar var. Verilen kararın arkasında durmak içtihat yaratmaktır. Aynı olaylar konusunda aynı kararlar çıkacağını bütün yargıçlar vereceği için bütün yargıçlar ağır ceza mahkemesinin kararına bakarlar. Anayasa Mahkemesi'nin gücünü takmam demişlerdir. Siz görevinizi yapmak zorundasınız. Bekleyelim, bakalım zaman ne gösterecek derseniz, geciken adalet en büyük adaletsizliktir. Daha önce verdiğiniz kararlar var. Arkasını getirin mesele bitsin. 13 Temmuz 2015'te demokrasiyi konuşuyorduk, bugün yine demokrasiyi konuşuyoruz. O günkü koşullar çok daha iyiydi. Bu arada gayri meşru bir anayasa değişikliği de oldu. YSK'da bir grup çete ile gayri meşru bir anayasa değişikliği geçti. Her darbeci kendi darbe hukukunu hazırlar. Bunlar da kendi hukuklarını hazırlıyorlar.





Seçimle gelenler seçimle giderler. Vatandaş beğenmezse o koltuktan alır. Seçimle gelen seçimle gitmiyorsa, istifa ettiriliyorsa, istifa eden kişi gerekçelerini halkına anlatmak zorundadır. Kadir Topbaş'a sordular, niçin istifa ettiniz, "Beni adam yerine koymadılar". Sayın Topbaş, sizi kim adam yerine koymadı? Çık açıkça söyle. Bugün başka büyükşehir belediye başkanları için aynı şey konuşuluyor. İstifa edenler suçludur ama istifa etmeyip direnenlere de saygı duyarım.





İşsizlik hala ciddi bir sorun. 100 gençten 27'si hem okula gitmiyor, hem çalışmıyor. Enflasyon almış başını gidiyor. Daha da yükseldi. 22 Eylül 2017'nin rakamlarını vereceğim. Tüketici kredisi borcu 382 milyar lira. Kredi kartı borcu 86 milyar lira. Toplam 496 milyar lira. 2002'ye göre tam 71 kat artmış. Memurun, emeklinin maaşı arttı mı?





Hükümetin tahsil edemediği alacak ne kadar? 451 milyar dolar, 2016 rakamları ile. Alacağını tahsil edemiyor. Bu 2017 bütçesinin, gelirinin yüzde 67'sine denk geliyor.





"Faize karşıysan bir KHK faizi 0 yap"







"Faizler çok yüksek biz faize karşıyız" sanki onlar değil CHP iktidarda. İndir. Bu da doğru değil, tamamen faiz lobisine çalışan bir hükümet. 15 yılda Londra'daki bir avuç faiz lobisine ödedikleri tutar 142 milyar dolar. İbrahim Kaboğlu'nu bir kararname ile kapının önüne koyuyorsun, faize karşıysan çıkar bir KHK faizi, 0 yap.





Para yatlara, katlara, uçaklara, arabalara, 1100 odalı saraya gidiyor. Bu kadar israf haram değil mi? Bu harama nasıl ortak oluyorsunuz. Bu yetmiyor 350 odalı yazlık saray yapacak. 1100 odalı saray neyinize yetmiyor? Bu kadar israf cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde olmamıştır. Biz bunun mücadelesini vermek zorundayız.





"İyi polis, kötü polis oynuyorlar"





Bu arada paraları yetmiyor yeni vergi kanunları getiriyorlar. Burada da iyi polis, kötü polis oynuyorlar. Bakana açıklama yaptırıyorlar. Arkasından beyefendi devreye giriyor "arkadaşlar bir daha görüşsün" diyor. Sonra makul bir düzeye indireceğiz diyorlar. Siz oturup konuşmadınız mı? Dediğim gibi birisini parlatmak için iyi polis kötü polis oynuyorlar.



