Erdoğan, KHK ile bir yılda 33 rektör atadı

Erdoğan, 18 Ekim 2016’daki ‘Akademik Yıl’ açılış töreninde ‘yıkıcı bir süreç’ olarak tanımladığı rektörlük seçimlerinin kaldırılmasını istemişti.
Yasa yok KHK verelim
Bundan birkaç gün sonra, 29 Ekim 2016’da 676 sayılı KHK yayınlandı.
KHK’yla 2547 sayılı Kanun’un 13’üncü maddesi değiştirildi. Bu madde, üniversitede seçim yapılmasını, seçilecek adaylar arasından da bir kişinin rektör olarak atanmasını öngörüyordu.
Ancak madde şöyle değiştirildi: “Devlet üniversitelerinde rektör Yükseköğretim Kurulu tarafından önerilecek, profesör olarak en az üç yıl görev yapmış üç aday arasından Cumhurbaşkanınca atanır.”
Daha sonra buna vakıf üniversiteleri de eklendi.
Bir yılda 33 atama
Diken.com.tr internet sitesinin derlediği rakamlara göre Erdoğan KHK’nın ardından bugüne dek bir yılda 33 rektör atadı.
Atama yapılan üniversitelerden üçü yeni kurulan okullardı.
Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Erbaş, atandıktan birkaç ay sonra Diyanet işleri başkanlığına getirildi. Üniversitede rektörlük koltuğu halen boş. Rektör vekilliğini Prof.Dr. Güler Alkan yürütüyor.
Erdoğan, KHK yayınlandıktan sonra ilk atamayı Boğaziçi Üniversitesi’ne 12 Kasım 2016’da yaptı.
Son atama ise 17 Ekim’de Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Ege Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.
Atama listesi
1- Boğaziçi Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmed Özkan
2- Uluslararası Antalya Üniversitesi – Prof. Dr. İsmail Yüksek
3- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi – Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut
4- Ardahan Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Biber
5- Artvin Çoruh Üniversitesi – Prof. Dr. Fahrettin Tilki
6- Batman Üniversitesi – Prof. Dr. Aydın Durmuş
7- Bitlis Eren Üniversitesi – Prof. Dr. Erdal Necip Yardım
8- Gümüşhane Üniversitesi – Prof. Dr. Halil İbrahim Zeybek
9- Hakkari Üniversitesi – Prof. Dr. Ömer Pakiş
10- (Yeni kurulan) İzmir Demokrasi Üniversitesi – Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper
11- Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Akgül
12- Kilis 7 Aralık Üniversitesi – Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun
13- Kırklareli Üniversitesi – Prof. Dr. Bülent Şengörür
14 – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Prof. Dr. Murat Türk
15- Abdullah Gül Üniversitesi – (Yeniden) Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğul
16- Çankırı Karatekin Üniversitesi – Prof. Dr. Hasan Ayrancı
17- Iğdır Üniversitesi – Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma
18- Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi – Prof. Dr. Mazhar Bağlı
19- Siirt Üniversitesi – (Yeniden) Prof. Dr. Murat Erman
20- İbn Haldun Üniversitesi – Prof. Dr. Recep Şentürk
21- Bartın Üniversitesi – Prof. Dr. Orhan Uzun
22- Bayburt Üniversitesi – (yeniden) Prof. Dr. Selçuk Coşkun
23- Pamukkale Üniversitesi – Prof. Dr. Hüseyin Bağ
24- Türk Hava Kurumu Üniversitesi – Prof. Dr. Ahmet Erman Akbulut
25- İstanbul Bilim Üniversitesi – Prof. Dr. Çavlan Çiftçi
26- İstanbul Kültür Üniversitesi – Prof. Dr. Erhan Güzel
27- Yalova Üniversitesi – Prof. Dr. Ali Erbaş (Daha sonra Diyanet işleri başkanı oldu)
28- Abant İzzet Baysal Üniversitesi – Prof. Dr. Mustafa Alişarlı
29- (Yeni kurulan) İzmir Bakırçay Üniversitesi – Prof. Dr. Mustafa Berktaş
30- Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi – Prof. Dr. Muhsin Kar
31- İstanbul Kent Üniversitesi – Prof. Dr. Hatice Zehra Neşe Kavak
32- (Yeni kurulan) Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi – Prof. Dr. Erol Parlak
33- Ege Üniversitesi – Prof. Dr. Necdet Budak.