Erdoğan kaybederse, yeniden seçim kararı alır mı?

Erdoğan röportajda, Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek seçimlerin ardından para politikasında daha aktif rol oynayacağını belirtti. Merkez Bankası'nın bağımsız bir yapı olmakla birlikte cumhurbaşkanı olarak kendisinin verdiği sinyalleri 'bir kenara koyacak hali olmadığını' söyleyerek, "Adımlarını ona göre atacaktır" dedi.



Pazartesi günü Londra’da gerçekleştirilen röportajda Erdoğan’ın açıklamalarından bazı başlıklar şöyle:



‘7 HAZİRAN’DA SİSTEMİN ÖNÜNÜ AÇTIM’



Erdoğan parlamento seçimlerinde 7 Haziran 2015’teki gibi bir tabloyla karşılaşıldığı durumda yeni seçime gidip gitmeyeceğine dair soruya, “Sistemi çalıştırmayacak herhangi bir gelişmeye fırsat vermeyiz” yanıtını verdi ve ekledi: “7 Haziran’da da sistemi tıkayanlar veya tıkamak isteyenler oldu. Ben cumhurbaşkanı olarak sistemin önünü açtım. Ve hemen bir kasım seçimine gidildi. Kasım seçiminde halkımız, milletimiz ‘bu böyle olmaz’ dedi. Ve tek başına AK Parti’yi tekrar iktidara getirdi. Ve sistemin önü açıldı, çalışmaya başladı.”



AKP ÇOĞUNLUĞU KAYBEDERSE…



AKP’nin parlamentoda çoğunluğu kaybetmesi ihtimaline ilişkin soruya ise Erdoğan’ın yanıtı şu oldu: “Bizde bir laf vardır: Dereyi görmeden paçalar sıvanmaz diye. Biz de dereyi görmeden paçaları sıvamıyoruz. Önce seçim sonuçlarını bir görelim. Sizin dediğiniz anlamdaki bir neticeye göre hazırlıklarımız şüphesiz olacaktır. A, B, C planlarımız var. Fakat görünen o ki, şu anda iyi gidiyoruz. İnanıyoruz ki arzu ettiğimiz plan ortaya çıkacaktır. 40 gün sonra inanıyoruz ki Türkiye, çok daha farklı bir döneme uyanacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçtiğimiz zaman etkinliğimiz çok daha farklı olacak.”



‘UMARIM ABD’YLE İLİŞKİLERİ YERLE YEKSAN EDECEK BİR KARAR ÇIKMAZ’



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de tutuklu bulunan Hakan Atilla için ise “Bir yargı süreci var. Bir yargı süreci içerisinde tabii özellikle Halkbankamızın avukatları vesaire bunları takip ediyor. Temenni ederim ki Türkiye ABD ilişkilerini tamamıyla yerle yeksan etmeyecek bir netice çıkar. Hakan Atilla kesinlikle suçsuzdur. Dolayısıyla biz onun beraatini bekliyoruz. Çünkü ortada bir suç yok. Hakan Atilla eğer suçlu olarak ilan edilecek olursa bu bir defa Türkiye Cumhuriyeti devletini adeta suçlu olarak ilan etmek anlamına gelir” yorumunda bulundu.







