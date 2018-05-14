Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan seçimi kaybetse de iktidarı bırakmaz

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP’nin seçim bildirgeleri ve seçim kampanyalarının açıklanacağı toplantıda açıklama yapan HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Erdoğan’ın 24 Haziran’da seçimi kaybetmesi halinde bile iktidarı bırakmayacağını öne sürdü.



“Bu seçim öyle görülüyor ki, uzayan, sadece sandıkta bitmeyen bir seçim olacak. Halkımızı çok büyük bir mücadele bekliyor” diyen Kürkçü’nün yaptığı açıklama şöyle:



“Daha önceki seçimlerden farklı olarak bu seçimlerde sadece demokratik talepler değil, ekonomik talepler ve ekonominin dönüşümüne ve yoksullukla savaşa dönük önlemleri ve hükümetin neoliberal politikalarına alternatifleri gündeme getireceğimiz bir seçim bildirgesi olacak. Elbette merkezinde diktatörlüğün yenilgiye uğratılmasını sağlayacak sosyal ve politik ittifaklar var. Olması çok doğal. Ama tabii ki, HDP’nin seçim bildirgesiyle diktatörlük karşısındaki yegane demokratik alternatif olduğunu ortaya koyma gayretinde olacağız. Elbette cumhurbaşkanı seçimi en kritik noktayı oluşturuyor. Çünkü Selahattin Demirtaş tutsak olarak bu seçime katılacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönlü buna razı. Diğer muhalefet adayları da ağızlarının kenarıyla yanıt vermenin dışında ısrarlı bir şekilde Demirtaş’ın özgür bırakılmasının talibi olmadılar. Bu anlamıyla son derece haksız, hilekar, saldırgan ve zalimane bir seçimden biz bir demokratik dönüşüm önerisi çıkartmak için sadece bildirgemizde değil, bizzat bu seçimi bir mücadele zeminine dönüştürerek bu sürecin içinden çıkmaya çalışacağız. Seçim sonuçları 25 Haziran günü Erdoğan’ı sarayından çıkmaya razı edebilecek mi? Ben bundan emin değilim. Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeme ısrarında olacaktır. O yüzden bu seçim öyle görülüyor ki, uzayan, sadece sandıkta bitmeyen bir seçim olacak. Halkımızı çok büyük bir mücadele bekliyor.”