Samanyolu Haber /Politika / Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan seçimi kaybetse de iktidarı bırakmaz /14 Mayıs 2018 16:35

Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan seçimi kaybetse de iktidarı bırakmaz

HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Erdoğan'ın 24 Haziran'da seçimi kaybetmesi halinde bile iktidarı bırakmayacağını öne sürdü.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile HDP’nin seçim bildirgeleri ve seçim kampanyalarının açıklanacağı toplantıda açıklama yapan HDP Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Erdoğan’ın 24 Haziran’da seçimi kaybetmesi halinde bile iktidarı bırakmayacağını öne sürdü.

“Bu seçim öyle görülüyor ki, uzayan, sadece sandıkta bitmeyen bir seçim olacak. Halkımızı çok büyük bir mücadele bekliyor” diyen Kürkçü’nün yaptığı açıklama şöyle:

“Daha önceki seçimlerden farklı olarak bu seçimlerde sadece demokratik talepler değil, ekonomik talepler ve ekonominin dönüşümüne ve yoksullukla savaşa dönük önlemleri ve hükümetin neoliberal politikalarına alternatifleri gündeme getireceğimiz bir seçim bildirgesi olacak. Elbette merkezinde diktatörlüğün yenilgiye uğratılmasını sağlayacak sosyal ve politik ittifaklar var. Olması çok doğal. Ama tabii ki, HDP’nin seçim bildirgesiyle diktatörlük karşısındaki yegane demokratik alternatif olduğunu ortaya koyma gayretinde olacağız. Elbette cumhurbaşkanı seçimi en kritik noktayı oluşturuyor. Çünkü Selahattin Demirtaş tutsak olarak bu seçime katılacak ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gönlü buna razı. Diğer muhalefet adayları da ağızlarının kenarıyla yanıt vermenin dışında ısrarlı bir şekilde Demirtaş’ın özgür bırakılmasının talibi olmadılar. Bu anlamıyla son derece haksız, hilekar, saldırgan ve zalimane bir seçimden biz bir demokratik dönüşüm önerisi çıkartmak için sadece bildirgemizde değil, bizzat bu seçimi bir mücadele zeminine dönüştürerek bu sürecin içinden çıkmaya çalışacağız. Seçim sonuçları 25 Haziran günü Erdoğan’ı sarayından çıkmaya razı edebilecek mi? Ben bundan emin değilim. Bu seçimin sonuçlarını kabul etmeme ısrarında olacaktır. O yüzden bu seçim öyle görülüyor ki, uzayan, sadece sandıkta bitmeyen bir seçim olacak. Halkımızı çok büyük bir mücadele bekliyor.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ertuğrul Kürkçü: Erdoğan seçimi kaybetse de iktidarı... Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:25