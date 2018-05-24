Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’ın diploması sahte iddiasıyla YSK’ya başvurdular /24 Mayıs 2018 11:41

Erdoğan’ın diploması sahte iddiasıyla YSK’ya başvurdular

AKP ve MHP'nin adayı Erdoğan’ın diploması hala tartışılıyor...

Erdoğan'ın diploma bilmecesi...


Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), AKP ve MHP'nin adayı  Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı adaylığının iptal edilmesi için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) başvuruda bulundu. Başvuruda, Erdoğan’ın üniversite diplomasının geçersizliğinin kanıtlandığı belirtildi.

Başvuruda, cumhurbaşkanı olmak için dört yıllık fakülte mezunu olmak gerektiği, Erdoğan’ın mezun olduğunu söylediği Sultanahmet’teki İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin o yıllarda üç yıllık olduğu belirtilerek,“Bu nedenle Recep Tayyip Erdoğan’a ait olduğu ortaya atılan diploma sahtedir” dendi.

Dilekçenin ‘istem konusu’ bölümünde şu ifadelere yer verildi: “AKP Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın; YSK’na verdiği öğrenim belgelerinin geçersizliği ortaya çıkan belgelerle kanıtlanmış olduğundan, adı geçenin Anayasa’nın 101 ve 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6’ncı maddelerinde öngörülen ‘Seçilme Yeterliği’ne sahip bulunmadığından cumhurbaşkanlığı adaylığının iptaline karar verilmesi ve hakkında 5237 Sayılı TCK’nun 204. maddesinde öngörülen ‘Resmi Belgede Sahtecilik Suçu’ndan suç duyurusunda bulunulması istemidir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan’ın diploması sahte iddiasıyla YSK’ya başvurdular Sonraki Haber >>

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Erdoğan salonun dışı boş olunca konuşma yapmaktan vazgeçti

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan mukabelesi

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

Zalimin işini kolaylaştırmayın!

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

AKP'li seçmen bakın nasıl düşünüyor?

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Demittaş'ı tutuklayan irade AKP

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

Hakim, duruşma salonunda koşarak Baro Başkanı'na saldırdı

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

TRT İnce'nin mitingini canlı verdiğine ikinci kez pişman oldu

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Yunanistan'da vefat eden Esma Uludağ'ın çocuklarından duygusal görüntü...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Malezya'da kaçırılanları aileleri yaşadıklarını anlattı...

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler

Akit yazarından 24 Haziran öncesi kan donduran sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:08