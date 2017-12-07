Erdoğan: Hukuken mümkün değil ama siz bunları bize verin!

‘Darbecilerin iadesi için hukuken mümkün değil ama bize verin’





Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Yunanistan’a sığınan askerlerin yargıya bırakılmadan Çipras hükümeti tarafından iade edilmesi gerektiğini ‘yargıya bırakıldığı zaman netice alınamayacağını’ çünkü yargının ‘hukuk içerisinde’ bunu yapmasının mümkün olmadığını söyledi.





Yunanistan’a düzenleyeceği ziyaret öncesinde Skai TV ve Kathimerini için Alexis Papchelas’a konuşan Erdoğan, “Darbeciler Yunanistan’a kaçınca Çipras’ı aradım ve kendisine ‘Sevgili dostum bu adamlar darbeye teşebbüs ettiler ve buradan kaçıp Yunanistan’a kaçtılar. Bunların iadesini istiyorum’ dedim. Bu ilk gece oldu. Çipras, konu ile ilgileneceğini ve 15-20 günde Türkiye’ye iade edileceğini söyledi. Ama maalesef hala Yunanistan’dalar. Bizim bunları çok dikkatli bir şekilde takip etmemiz lazım. Eğer Yunanistan’a karşı böyle bir şey yapılıyorsa biz orada da dikkatli olmamız lazım. Biz de bunları aynı şekilde yakalayıp Yunanistan’a teslim etmemiz lazım. Darbe ne demek ya? Böyle bir darbeyi yapacaklar, biz de seyirci kalacağız. Olamaz böyle bir şey” ifadelerini kullandı.





Erdoğan, “Darbecilerin iadesinin yargısal bir süreç olduğuna” ilişkin değerlendirme üzerine ise şunları söyledi:





“Hükümet bunları iade eder. Bunları yargıya bıraktığımız zaman bir netice alamayız. Siz de bir netice alamazsınız. Yargının böyle bir derdi yok. Yargının da işini kolaylaştırmak için yürütme, hükümetler olarak yargıya iş düşmeden hemen bu konunun bitmesi lazım. Emniyet teşkilatlarımız yaptıkları işi hangi çerçevede yapıyor? Herhalde hukuka rağmen yapmıyor. O da hukuk çerçevesinde yapıyor. Onların bunu hukuk içerisinde süratle yapmaları mümkün ancak yargının bunu hukuk içerisinde aynı sürede yapması mümkün değil. Buna fırsat vermemek lazım. Bazı ülkeler var ki biz onlarla bunu çok seri vaziyette hallettik ama Yunanistan ile halledemedik.”



