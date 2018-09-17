Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan HDP'nin adaylarını engellemeyi planlıyor' /17 Eylül 2018 10:25

'Erdoğan HDP'nin adaylarını engellemeyi planlıyor'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Demirtaş'ın aday gösterilmesine tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimlerde HDP adaylarını engellemeye hazırlanıyor.

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Konuyu köşesine taşıyan Selvi, 'HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak' diyerek HDP'nin olası adaylarının engellenebileceğinin sinyalini verdi.

Abdulkadir Selvi, yerel seçimler öncesinde AKP'nin diğer partilerin adaylarına müdahale edebileceğinin sinyalini verdi.

24 Haziran seçimlerinde Selahattin Demirtaş'ın aday olmasının ardından "Bu yanlışın düzeltilmesi lazım" diyen Erdoğan'ın yerel seçimlerde olası bazı adaylıkları engelleyebileceği ileri sürülürken, yazıda şu ifadeler yer aldı:

Bilmem dikkatinizi çekti mi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında HDP’ye yönelik önemli bir mesaj vardı. “Terör örgütüyle birlikte aday olmaya yeltenenler kusura bakmasınlar, bizden demokratik bir yaklaşım bekleyemezler” dedi. Dahası, Bahçeli de “Kayyumla yönetilen belediyelerin milletimizin iradesi doğrultusunda, yeni sistemin yapısına uygun olacak şekilde tezahürü, teşkili ve tahkimi sağlanmalı” dedi.  

Bu ne anlama geliyor?

Soruşturdum.

HDP’nin adaylarının Kandil tarafından belirlenmesine izin verilmeyecek. Eğer Kandil belirlerse önlem alınacak. Ancak HDP kendi iradesiyle aday çıkarırsa onunla siyaseten mücadele edilecek.

Şimdilik bu kadar...
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