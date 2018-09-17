'Türkiye'de tropik gece sayısı artıyor, doğal afetler sürecek'

Prof. Dr. Orhan Şen, son yıllarda yaşanan aşırı yağışlar ve fırtınalarla ilgili olarak "Doğal afetler artarak devam edecek. Türkiye'de gece sıcaklıklarının 20 dereceği aştığı tropik gece sayısı artıyor. 3 aylık bahar mevsiminin süresi yaklaşık 1 aya indi" dedi.





İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen'e göre, insanoğlu konforlu yaşamı kendisine yol seçmeye başlayınca kendi sonunu getirdiğinin farkında değildi.





Hürriyet Gazetesi'ne konuşan Şen,"Küresel ısınmanın bizim ülkemizde son zamanlarda gösterdiği diğer etki de şimşek ve yıldırımlar. Türkiye'de tropik gece-gün sayısı hızla artmaya başladı" ifadesini kullandı.





Şen, tropik gecenin ne anlama geldiğini şöyle anlattı:





"Gece sıcaklıklarının 20 derecenin üzerinde olmasıdır. Dolayısıyla gece konforlu yaşam azaldı. Atmosferde şimşek ve yıldırım yapan Kümülonimbus bulutları da çoğaldı. Akdeniz iklim bölgesinin etkisinde bulunan ülkemiz yarı kurak bir iklim tipine girmeye başladı. Tropik gecelerin ve gök gürültülü yağışların artmasıyla kış ve yaz mevsimlerine geçiş olan 3 aylık bahar mevsiminin süresi yaklaşık 1 aya indi."





Şen, "Afetler çağına mı girdik, bundan sonra böyle mi olacak?" sorusunu şöyle yanıtladı:





"Bu yağışların şehirlerde afete dönüşmesi betonlaşmayla yakından ilgili. Aynı yağış kırsal alana yağsa doğal afet meydana gelmez. Şehirleşmeyi yaparken, küresel ısınmayı gözönüne almak gerekirdi. Bunu düşünmedik, yeşil alanı yok ettik. Yağan yağmurun toprakla buluşmasını önledik. Bu durumda şehir selleri, afete dönüştü. Şehirlerin alt yapıları artık bu yağmurları kaldırmıyor, bunları yenilememiz gerek. Zira doğal afetler artarak devam edecek. Çünkü dünya devletleri sera gazlarını azaltmak konusunda direnç gösteriyor."