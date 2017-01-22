Erdoğan hayranı öğretmen IŞİD propagandasından tutuklandı

Arnavutluk'ta Erdoğan'ın açtırdığı okulda öğretmenlik yapan Emine Alushi, IŞİD propagandası yapmaktan tutuklanarak hapse konuldu.

Arnavutluk polisi, IŞİD'i açık açık destekleyen ve öğrencilerine IŞİD propogandası yapan din öğretmeni, 39 yaşındaki Emine Aluşi'nin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, nefret ve terör örgütünü övmek suçlarıyla yargılanacağı belirtilen kadın hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istendiği belirtildi.





Skandal, Tiran'ın 120 kilometre kuzeyindeki Shkodra kentinde bulunan, Türkiye'den fonlanan ve oranın Diyanet İşleri gibi faaliyet yürüten KMSH'ye bağlı bir medresede yaşandı.







Aluşi'nin sınıfındaki öğrencilere IŞİD ve el-Kaide propagandası yaparken çekilen görüntüleri TVKlan televizyonunda yayınlandı. Videoda, öğretmenin IŞİD'i ve el Kaide'nin eski lideri Üsame bin Ladin'i övdüğü görülüyor. Aluşi, çocuklara "IŞİD'lilerin iyi insanlar olduğunu, ama devletlerin onlarla savaştığını" anlatıyor. IŞİD'i "Suriye, Filistin veya Mısır'daki Müslümanları koruyan Müslüman bir kuruluş" olarak tanıtıyor.





ERDOĞAN HAYRANI





IŞİD propogandası yaparken suçüstü yakalanan öğretmen Emine Aluşi'nin El Kaide, IŞİD, Üsame bin Ladin'in yanısıra Erdoğan'a da hayran olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Erdoğan ve rabia görselleri paylaşan Aluşi, AKP'yi desteklediğini gizlemiyor.





ARNAVUTLUK RADİKAL AKIMLARLA MÜCADELE EDİYOR





3 milyonluk nüfusunun yaklaşık üçte ikisi Müslüman olan Arnavutluk, aşırılık yanlılarının propagandalarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Anaakım dini liderler Suriye veya Irak'ta savaşa katılmayı reddederken, radikal grupların yönlendirmesiyle çok sayıda Arnavutluk vatandaşının bu bölgelerde savaşmaya gittiği belirtiliyor.



