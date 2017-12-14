Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu, hemen gözaltına alındı /14 Aralık 2017 14:40

Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu, hemen gözaltına alındı

Gezi Parkı olayları sırasında polisin attığı biber gazı kapsülünün ayağına çarpması sonucu yaralanan Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden ayrıştırdığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydoğan, suç duyurusunun ardından gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Aydın Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hakkında “Halkı sosyal, sınıf ve bölge üzerinden ayrıştırdığı” iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Aydoğan, suç duyurusunun ardından gözaltına alındı.

Cumhuriyet'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu’na başvuran Aydoğan, suç duyurusu dilekçesinde “Şahsımı yaklaşık 4.5 yıldır basın yolu ile hedef gösteren AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli yerlerde yapmış olduğu konuşmalarda Gezi olaylarına karışanlar için ‘çapulcu’, ‘hain’, ‘kemirgen’, ‘terörist’ ve ‘dış mihrakların piyonu’ diyerek ve ayrıca 15 Temmuz darbe girişimine karşı katılanlar Geziciler değildir diyerek toplumu, halkı sosyal ve sınıf bölge üzerinden ayrıştırdığı için kendisi hakkında şikâyetçiyim” dedi. 4.5 yıldır sıkıntılar çektiğini vurgulayan Aydoğan dilekçesinde, “Gezi olaylarına katılanlar esasen mağdur durumdadır. Ben esasen yaralandığım için iş güç yapamaz durumdayım. Bende astım çıktı. Vücut bütünlüğüm bozuldu. Televizyonlarda Gezi parkına katılanlar için uygun olmayan sözler sarf etmesi bizleri üzmektedir. Bu nedenle şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu, hemen gözaltına... Sonraki Haber >>

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

CHP'li Özcan Erdoğan'ın 'Yahudi Cesaret Madalyası' aldığı fotoğrafı gösterdi Meclis karıştı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Aldığı tehdit ve tacizleri anlattı

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Maden ailesinin dramı meclis gündeminde

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Hizmet Gönüllüleri nasıl davranmalı?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Türkiye gerçekten büyüdü mü?

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Afganistan'da görevli 4 öğretmeni gözaltına alındı...

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Havuzun bir yalanı daha ortaya çıktı

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

Türkiye'nin İnterpol'ü kullanmasına önlem

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

İsim benzerliği yüzünden 16 aydır tutuklu

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?

Türkiye'nin ödeyeceği fatura ne kadar?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:34:16