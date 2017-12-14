Barzani'den 'bağımsızlık' açıklaması

'Avestakurd' adlı internet sitesine konuşan Barzani, 25 Eylül'de gerçekleştirdikleri bağımsızlık referandumu ve ardından ortaya çıkan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Barzani, şöyle dedi:



"Kürdistan var, bizim vatanımızdır kimse bunu inkar edemez. Evimiz vardı ama, anahtarı başkalarının elindeydi. Evinin önüne gidip bekliyordun, içeri giremiyordun. 25 Eylül'de yaptığımız bağımsızlık referandumu ile biz evimizin anahtarını aldık. Bu anahtar elimizde kaldıkça bir gün bu anahtar ile bağımsız Kürdistan'ın kapısını açacağız."





"YENİDEN AYAĞA KALKTIK"





Eski IKBY Başkanı Barzani, referanduma giderken her şeyi göze aldıklarını ancak arkadan vurulmayı tahmin etmediklerini ve uğradıkları ihanet ile sarsıldıklarını söyledi. Yaşananlardan sonra toparlandıklarını ve yeniden ayağa kalktıklarını söyleyen Barzani, "Başkanlık benim için önemli değil. Önemli olan Peşmerge olmaktır. Ben daha öncede şimdi de Peşmergeyim bu bana yeter. Er ya da geç Kürdistan bağımsız olacaktır" diye konuştu