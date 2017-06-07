Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Gül ve Akar bir araya geliyor /07 Haziran 2017 15:11

Erdoğan, Gül ve Akar bir araya geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Hulusi Akar, yarın Kayseri'de düzenlenecek iftar yemeğinden bir araya gelecek.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yarın Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi tarafından 1’inci Komando Tugayı’nda verilecek geleneksel iftarda buluşacak.

Zincidere 1’inci Komando Tugayı’ndaki iftar yemeğine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Süleyman Kamçı, ev sahibi olarak Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra kuvvet komutanları katılacak.

İftarda, Kayseri’deki protokol mensupları da bulunacak.

Abdullah Gül’ün yarın İstanbul’dan Kayseri’ye erken gelerek bir süre önce vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül’ün mezarını da ziyaret edeceği belirtildi.
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