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Erdoğan Esed'la görüştü iddiası!
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Erdoğan Esed'la görüştü iddiası!
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10 Eylül 2017 13:35
Erdoğan Esed'la görüştü iddiası!
Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Erdoğan Astana'da Suriye lideri Beşşar Esad'la görüştü.
SHABER3.COM
Haberdar.com'un haberine göre Erdoğan Astana'da İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştükten sonra Rusya Başkanı Putin'in talebi neticesinde Esad'la bir araya geldi. İkilinin görüşmede neleri gündeme getirdiği henüz bilinmiyor.
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