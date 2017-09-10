Samanyolu Haber /Gündem / Uçaklarda ayakta yolcu dönemi /10 Eylül 2017 14:29

Uçaklarda ayakta yolcu dönemi

Uçak yolculuklarımız önümüzdeki günlerde ilginç bir şekilde değişime uğrayabilir. Zira bir firma ayakta yolcu alınmasına olanak veren yeni dizaynını görücüye çıkardı.

Uçaklarda ayakta yolcu dönemi

VivaColombia isimli ucuz bilet satması ile bilinen hava yolu firması, uçak yolcularını kökünden değiştirmek için düğmeye bastı. 

Firma uçaklarından koltukları kaldırarak bilet maliyetlerini düşürme fikrini ortaya attı. 

Bununla ilgili dizaynlar da kamuoyu ile paylaşıldı. Söz konusu karelere bakıldığında yolcuların normalden daha az kaplayan koltukları olduğu ancak burada ayakta durdukları görülüyor. 

Firma bu modeli kısa süreli uçak yolculukları için hayata geçirmek istediğini resmen duyurdu. 

Şirketin kurucusu ve CEO’su konu ile ilgili yaptığı açıklamada bu yönde bir talep olduğunu ve bu talebi karşılamak için gerekli girişimleri yaptıklarını belirtti. 

Ancak firmanın bu projesini hayata geçirebilmesi için pek çok yerden izin alması gerekiyor. 

Bu alanda girişimlerde bulunan ilk firma VivaColombia değil. 

İngiltere merkezli havayolu şirketi Ryanair de benzer bir talep ile uzun süre gündemde kalmıştı. 

2012 yılında İngiliz Ryanair Havayolu'nun CEO'su Michael O’Leary, uçuş kemerlerinin kaza sırasında kimsenin hayatını kurtarmayacağını, ayakta yolcu seçeneğiyle 1 Euro'ya bilet satacağını söylemişti. 

Ancak şirket gerekli izinleri bir türlü alamadığı için bu projesini hayata geçirememişti.
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