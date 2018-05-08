Erdoğan Ekonomiyi Damat Albayrak'a teslim etmeyi düşünüyor....

Hükümete yakın Türkiye gazetesi, çarpıcı bir kulisi bugünkü manşetinden duyurdu. Yücel Kayaoğlu'nun kulisine göre Erdoğan'ın milletvekili listesinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'a yer verilmeyecek. Sebebi ise; 24 Haziran seçimlerinden sonra tümüyle yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde Bakanlar Kurulu üyelerinin milletvekilleri arasından seçilmeyecek olması. Albayrak'a yeni dönemde ekonomi yönetimi verilecek. Bu durumda Mehmet Şimşek’in milletvekilliğini tercih etmeyeceği, bu nedenle de aktif siyaseti bırakabileceği belirtiliyor. Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül ve Nurettin Canikli’nin, cumhurbaşkanı yardımcısı olabileceği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ise bu görevini sürdüreceği veya güvenlik politikaları ile ilgili oluşturulacak yeni bir bakanlıkta görevlendirileceği belirtiliyor. Mevcut bakanlardan Lütfi Elvan, Ahmet Eşref Fakıbaba’nın ve Fikri Işık’ın belediye başkan adayı olarak değerlendirilebileceğine yönelik yorumlar yapılıyor.





ÜÇ DÖNEME TAKILAN MİLLETVEKİLLERİ LİSTEYE GİREMEDİ





Erdoğan, bakanların yanı sıra, mevcut milletvekilleri arasından tercih yaparken de yine bazı isimleri hem kabine, hem de yerel seçimleri düşünerek hareket edecek. Üç döneme takılan milletvekillerinin büyük bölümüne listede yer verilmeyeceği, sınırlı sayıdaki ismin yeniden Meclis’e taşınacağı, bazılarının ise 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adayı olarak değerlendirilmesi için, liste dışında tutulabileceği belirtiliyor.





YILDIRIM BAŞKAN YARDIMCISI OLACAK





Kulislerde konuşulanlara göre Başbakan Binali Yıldırım’ın milletvekili listesinde yer almaması, Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığına yönelik ihtimalleri gündeme getirecek.





Uzun zamandır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için kulislerde ismi dillendirilen Yıldırım’ın bu ihtimale soğuk baktığı biliniyor.