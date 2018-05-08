İran'dan Trump'ın açıklamalarına cevap





ABD Başkanı Donald Trump, İran ile P5+1 (ABD, Çin, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya) arasında 2015'te imzalanan anlaşma konusunda beklenen açıklamasını yaptı ve ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini duyurdu.





Trump'ın açıklamalarından hemen sonra ise İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Ruhani'nin açıklamaları şöyle:





ABD ne gibi delilleri olduğunu göstermeli.





Trump'ın kararı bizim için tarihi bir tecrübe.





İran anlaşmanın bütün maddelerine uymuştur. Hiçbir hatamız yanlışımız olmadı





ABD'nin sözünü tutmadığını gördük.





ABD'nin tek destekçisinin İsrail olduğunu görüyoruz.





ABD'nin neden anlaşmadan çekildiğini anlamak zor.





Sadece ABD ve İran arasındaki anlaşma değildi. BMGK'dan onaylanmış bir anlaşmaydı. Diğer tüm taraflardan senatolarda, meclislerde onaylanmış anlaşmaydı.





Bu noktadan itibaren İran anlaşması diğer beş devletle birlikte devam edecektir.