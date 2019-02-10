Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Domates, patates, patlıcan diyorlar, hepsi yutturmaca! Bir çete de öyle türedi /10 Şubat 2019 16:05

Erdoğan: Domates, patates, patlıcan diyorlar, hepsi yutturmaca! Bir çete de öyle türedi

Tayyip Erdoğan İstanbul'da yaptığı konuşmada meyve sebze fiyatlarıyla ilgili hal esnafını suçladı, ilginç cümleler kullandı

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Tayyip Erdoğan İstanbul Sandık Başkanları Buluşması'nda artan enflasyonla ilgili konuşarak fiyatlarla ilgili konuşanlara 'çete' dedi:

- Domates, patates, patlıcan diyorlar. Bunların hepsi yutturmaca. Bir çete de öyle türedi. Biz de tanzim satışlarla illere gidiyoruz. Halde terör estirenlerin işini en kısa sürede bitiririz.

- Ticaret Bakanlığı'ndan müfettişler, hale gitmişler. Halde rapor tutacak olan bu müfettişlerimizi dövmeye kalktılar. Neden? Çünkü kovana çomak sokulduğu için. Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki, devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağraların içinde işini bitirdiyse, halde terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz.

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