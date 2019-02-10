Samanyolu Haber /Gündem / Venezuela'dan gizemli şirket Türkiye'ye Maduro'nun 900 milyon dolarlık altınını getirmiş /10 Şubat 2019 15:55

Venezuela'dan gizemli şirket Türkiye'ye Maduro'nun 900 milyon dolarlık altınını getirmiş

Bloomberg haber ajansı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun gizemli bir Türk şirketi aracılığıyla 900 milyon dolarlık altını ülkesinden çıkararak Türkiye’ye gönderdiğini iddia etti.

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T24’ün Bloomberg’ten aktardığına göre, Maduro’nun 2 ay önce Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmesinin ardından ortaya birden Sardes isimli gizemli bir şirket çıktı.
 
Haberde şu iddialar aktarıldı:

“Şirket, Venezuela’dan 41 milyon dolar değerinde altın ithal ettiği Ocak 2018’de ansızın faaliyete başladı. İki ülke arasında son 50 yılda ilk kez böyle bir alışveriş gerçekleşmişti. Bir sonraki ay işlem hacmi iki katına çıkmıştı ve Sardes neredeyse 100 milyon dolarlık altını Türkiye’ye ihraç ediyordu.”

Şirketin sermayesi sadece 1 milyon dolar

“Kasım ayında, ABD Başkanı Donald Trump Venezuela altınına yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık emrini imzaladığı ve Türkiye’ye de bu ticarete dair uyarıda bulunan bir elçi gönderdiği sırada; Sardes’in iki ülke arasında mekik dokuyarak Venezuela’dan çıkardığı değerli metalin tutarı 900 milyon dolardı. İstanbul’daki ruhsat belgelerine göre sadece 1 milyon dolarlık sermayesi olan bir şirkete göre hiç fena değil.”

Bloomberg, Sardes’in Venezuela’yla Türkiye arasındaki ‘altın koridorlarının’ kasım ayında kapandığını kaydederken; haberle ilgili ulaşılmaya çalışılan şirket yetkililerinin yorum yapmayı reddettiğini aktardı.
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