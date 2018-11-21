Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan cezaevine düştüğü zaman AİHM'e gitmişti /21 Kasım 2018 17:22

Erdoğan cezaevine düştüğü zaman AİHM'e gitmişti

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın tutukluluğunun sona ermesi kararını tanımayacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini değerlendirdi. Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman 'muhtar olamazsın' söylendiğinde AİHM'e gitmişti" dedi.

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Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'la ilgili kararına yönelik sözlerini değerlendirdi.

Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı cezaevine düştüğü zaman 'muhtar olamazsın' söylendiğinde AİHM'e gitmişti. Bugün diyor ki 'AİHM kararını tanımam', tanımayabilirsin. Ben AİHM'in her zaman isabetli karar verdiğini söylemem ama bir konuda bir karar verilmişse, bu konu üzerinde hükümetin ciddiyetle durması icap eder. Çünkü kendi itibarını o kararlarla ölçüyorlar dışarıda. Birine uymayabilirsiniz ama bu kural haline gelirse Türkiye'de, hukuk mekanizması işlemiyor manasına gelir ve bunu da kimse unutmaz" ifadelerini kullandı.

AİHM, Demirtaş'ın serbest bırakılması ve tutuksuz yargılanması gerektiğine hükmetmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan kararla ilgili olarak, "Bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" açıklamasında bulunmuştu.

Bugünkü muhtarlar toplantısında da AİHM kararını eleştiren Erdoğan, "Bunun adı özgürlük değil, düpedüz terörperestliktir, terörist seviciliktir" demişti.
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