Ruhsatsız Kömür ocağında patlama 3 işçinin cesedime ulaşıldı









Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı’nda, İ.A’ya ait ruhsatsız maden ocağında metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu.









Patlamada yaralanan işçiler Evren Cinemre ve Adem Alibaş mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.Ocakta mahsur kalan maden işçiler Kenan Çavuş, Hasan Gençtürk ve Uğur Göktaş’ı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek verdi.





Üzücü haber öğle saatlerinde geldi. Kurtarma çalışmalarında 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.





Kilimli’de özel maden ocağında patlama meydana geldi. Mahsur kalan 5 işçiden 2’si kurtarılmış; Vali, 3 işçi için “Hayatlarından çok umudumuz yok” demişti.





GECE YARISINDAN BERİ KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ





Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde özel bir maden şirketine ait maden ocağında meydana gelen patlamada 5 madenci ocakta mahsur kaldı. İşçilerden ikisi ocaktan çıkarılırken, 3 işçinin olduğu yere 5 saatlik çalışma sonucunda ulaşıldı. Vali Erdoğan Bektaş, “Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.Patlama saat 03.00 sıralarında ilçeye bağlı Asgaritepe mevkiindeki özel bir madende meydana geldi. İlk belirlemelere göre ocakta grizu patlaması gerçekleşti. Patlamanın ardından işçilerden bazıları oksijen maskelerini takarak dışarı çıktı. 5 işçi ise ocakta mahsur kaldı. işçilerden Evren Cinemre ve Adem Elibaş, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkartıldı. Mahsur kalan işçiler Uğur Göktaş, Kenan Çavuş ve Hasan Gençtürk’ü kurtarmak çalışma başlatıldı.





VALİ BEKTAŞ: KAZALAR DEVAM EDİYOR





Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, işçilere ulaşıldığını anlatarak, “İçeride 3 madenci arkadaşımız var. Maden kazaları olmaya devam ediyor. Detayı bilmiyoruz. Hayatlarından çok umudumuz yok. Arkadaşlarımız onu çıkarmaya çalışıyor. İçeride metan gazı var. Havalandıracaklar, arkadaşlarımızı oradan alacaklar. Şu an işçilere ulaşıldı. Hayatlarından umudumuz yok. Olayın soruşturmasıyla ilgili gereği yapılıyor. Şu an 3 arkadaşımızı çıkarmak için çalışıyoruz” dedi.





Ocak önüne çok sayıda polis, AFAD ve sağlık ekibi yönlendirildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK) tahlisiye ekipleri de ocağa girerek kurtarma çalışmasına katıldı. Kurtarma ekibinde olan 3 işçi de metan gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.





ÇARESİZCE OĞLUNDAN HABER BEKLİYOR





Maden işçilerinin yakınları da ocak önünde bekleyişini sürdürüyor. Fenalaşan madenci yakınlarına sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Mahsur kalan işçilerden Hasan Gençtürk’ün annesi Şahsine Gençtürk patlamayı haber alır almaz evinden ocağına geldi. Maden ocağı önünde çaresizce çalışmaları izleyen Şahsine Gençtürk, oğlundan gelecek iyi haberi bekledi.