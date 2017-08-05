Erdoğan Çanakkale Zaferi'ni bir kalemde sildi!

"18 Mart 1915'i yaşamadınız ama 15 Temmuz'u yaşadık bu bizim için daha anlamlı"





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyanet’in yaz eğitim programında konuştu.





Erdoğan “18 Mart 1915’i yaşamadınız bunu okuyorsunuz ama 15 Temmuz’u yaşadık. Dolayısıyla bu bizim için çok daha anlamlı.” dedi.





Erdoğan'ın bu sözlerinin AKP MKYK üyesi Ayhan Ogan'ın 'Yeni devlet kurduk, kurucu liderimiz de Erdoğan'dır' açıklamasından sonra gelmesi dikkat çekti.





GÖRMEZ GİTTİ DİYANET'İ ELEŞTİRDİ





Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:





"İmam Hatip'e tahammül edemediler. Farklı bir nesil gelir endişesi taşıdılar. Sırf bunun için eğitim sistemi alt üst edildi. Diğer liselerin mezunlarına sözüm yok. Kaliteyi oralarda da arayacağız. Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu konuda çok eksiği var. Defalarca bu ikazı yaptık. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çalışmalarda çok ama çok geç kalmıştır."







