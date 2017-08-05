"Engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek"

“Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan’dır” diyen AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Ayhan Oğan, yeni bir açıklama yaptı. Tepkilere neden olan sözlerini tekrar eden Ayhan Oğan, kendisini eleştirenlere de “aciz yaratıklar” diyerek hakaret etti. Oğan, büyük tepki çeken sözlerine 15 Temmuz'u perde yaparken, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştirdi. Oğan açıklamasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ve BBP lideri Mustafa Destici'yi ise övdü.







“Biz yeni bir devlet kuruyoruz” itirafından bulunan AKP’li Oğan hakkında, CHP milletvekili Ali Şeker, “Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmak” iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.





Oğan sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi: “16 Nisan itibariyle yeni bir süreç başlamıştır. Bunu engelmemeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Siyasi tarih bunu şöyle yazacaktır: Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, kurucu partisi CHP’dir. İkinci kurtuluş, Türkiye’nin tam bağımsız, halkın devleti olarak dizayn edildiği, kurumsal yapıya kavuştuğu sürecin lideri de Recep Tayyip Erdoğan ve onun yanında saf tutan siyasi liderlerdir. Ve o kurtuluşun partisi de AK Parti’dir.Sözlerim gayet açık ve nettir, siyaset bilimi diye bir şey var, kimse bunun üstünü örtüp inkar edemez. Klavye üzerinden Twitter’dan sosyal medyadan vatan kurtaran aciz yaratıklar bize saldırıyor. Kimse bizim vatanseverliğimizi test etmeye kalkışmasın. 15 Temmuz gecesi tanklar havalimanını kuşattığında halkla direnmek varken kaçıp giden CHP liderini sorgulayın!”

















NELER SÖYLEMİŞTİ





CNN Türk’te Türkiye’nin Gündemi programında konuşan AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Ayhan Oğan, “Şimdi biz yeni bir devlet kuruyoruz, beğenin beğenmeyin bu yeni devletin kurucu lideri Tayyip Erdoğan'dır” demişti.