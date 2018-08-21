Erdoğan bütün koltukları istiyor... Milletvekili olmadan Grup Başkanı olacak

AKP, geçen hafta sonu yapılan 6. Olağan Kongre’de partinin tüzüğünü seçim mevzuatında yapılan değişikliklere koşut olarak değiştirdi. Daha çok ‘teknik uyum’ olarak kamuoyuna yansıtılan tüzük değişikliğinde, partinin belediye meclislerindeki grubuyla ilgili düzenleme dikkat çekti.







Tüzüğün 95. ve 96. maddelerinde, “İl genel meclisi grubu her ilde partili il genel meclisi üyelerinden oluşur. İl genel meclisi parti grupları, en az bir grup başkanvekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar. Başkanvekili, parti teşkilatı ile grup arasındaki koordinasyonu sağlar. Belediye teşkilatı olan her belediye meclisinde, partili belediye başkanı ve partili meclis üyelerinden oluşan gruba, Belediye meclisi parti grubu denir. Belediye meclisi parti grupları, en az bir grup başkanvekili ile bir sekreter seçerek çalışırlar” hükmü yer alıyor. Yapılan değişiklikle “İl başkanı, il genel meclisi grubunun ve büyükşehir ve il (merkez ilçe) belediye meclisi grubunun başkanıdır. Merkez ilçeler hariç ilçelerde ilçe başkanı ilçe belediye meclis grubunun; beldelerde ise belde başkanı belde belediye meclis grubunun başkanıdır. İl, ilçe ve belde başkanının katılamadığı grup toplantılarına 95 ve 96. maddelere göre meclis üyeleri arasından seçilmiş grup başkanvekili başkanlık eder” maddesi getirildi.





Getirilen bu maddeyle özellikle 16 Nisan referandumundan sonra parti içinde bazı belediye başkanlarının istifasıyla ilgili yaşanan büyük krizin benzerinin önlenmesinin amaçlandığı kaydediliyor. İl ve ilçe başkanları, belediye meclislerini kontrol altında tutarak belediye başkanlarının genel merkeze rağmen hareket etmesi önlenecek. Bu düzenlemenin yalnızca bu önlemle sınırlı olmadığı, yeni sistemle birlikte TBMM’deki grup başkanlığı için de ön hazırlık olabileceği yorumları yapılıyor. Parti kulislerinde, “İl ve ilçe başkanları, belediye meclislerinin üyesi değil. Normalde meclis üyeleri arasından grup başkanvekili seçiliyordu. Ancak tüzük değişikliğiyle meclis üyesi olmayan il ve ilçe başkanları grup başkanı yapıldı. Siyasi Partiler Yasası’na göre Cumhurbaşkanı milletvekili olamadığı için grup başkanı da olamadı. Ama bu düzenleme geleceği yönelik hazırlık olabilir” değerlendirmesinde bulunuluyor.





SPY değişebilir





Siyasi Partiler Yasası’nda da (SPY), “Partinin genel başkanı milletvekili ise parti grubunun da başkanıdır, değilse grup başkanı grup üyeleri arasından içyönetmelikte gösterilen yöntemle seçilir” hükmü yer alıyor. AKP, erken seçim kararı alındığı için Siyasi Partiler Yasası’nın da aralarında bulunduğu seçim mevzuatında uyum değişikliklerini gerçekleştiremedi. Yeni yasama yılının başlamasıyla birlikte uyum yasa önerileri de gündeme gelecek. AKP’nin Erdoğan’ın grup başkanı da olabilmesine yönelik bir karar alınması durumunda SPY’de bu yönde bir değişiklik yapabileceği kaydediliyor.