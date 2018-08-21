Pasif içici çocuklarda yetişkinlikte 'akciğer ve kalp hastalığı riski artıyor'









Amerikan Kanser Vakfı'nın araştırması, sigara içmeyen 70 bin 900 erkek ve kadın üzerinde yapıldı.





Katılımcılara, yaşamları boyunca ne ölçüde sigara dumanına maruz kaldıkları soruldu ve sağlık durumları 22 yıl boyunca takip edildi.





Araştırmaya göre haftada 10 saat ya da daha fazla sigara dumanına maruz kalmak, sigara içmeyenlerle yaşayanlara kıyasla, kronik kalp hastalığından ölüm riskini yüzde 27, felç geçirme riskini yüzde 73, kronik akciğer hastalıklarından ölme riskini de yüzde 42 artırıyor.





İngiltere Akciğer Vakfı'ndan Dr. Nick Hopkinson "Pasif içiciliğin çocukluktan sonra da devam eden kalıcı bir etkisi var. Herkesin, özellikle de küçük çocukların sigara içen anne ve babalarıyla, hamile kadınların sigarayı bıraktığından emin olmalıyız" dedi.



