Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan: Bize Mihraç Ural'ın Soçi'ye sahte kimlikle katıldığı söylendi /07 Şubat 2018 17:43

Erdoğan: Bize Mihraç Ural'ın Soçi'ye sahte kimlikle katıldığı söylendi

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Uluslararası Suriye zirvesine davet edilen THKP-C lideri Mihraç Ural'la ilgili Rusya tarafı Türkiye'ye kolay bir cevap vererek 'sahte kimlikle gelmiş' dedi. Erdoğan ise bu 'mazerete' inanmış görünüyor.

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İtalya dönüşünde emrindeki gazetecilere konuşan Tayyip Erdoğan Rusya'daki Soçi Zirvesi'ne katılarak bir dizi görüşmeye katılan ve Türk heyetinin protestolarına sebep olan Suriye'deki THKP-C örgütü lideri Mihraç Ural'ın oraya sahte kimlikle gittiğini savundu.

Vatan gazetesinin temsilcisinin ''Soçi’yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan Suriye adına bir sonuç çıkacak mı? Cenevre’den ümitli misiniz?'' sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:
''Cenevre sürecinin çok başarılı olduğuna inanmıyorum. Yapılan tüm çalışmalara rağmen, somut bir şey ortaya çıkarılamadı. Astana süreci ise netice alma bakımından daha verimli oldu. Astana’yı biz Cenevre’nin adeta mütemmim cüzü olarak değerlendiriyoruz. Soçi’yle ilgili sıkıntılar yaşandı, bunların aşılması için Mevlüt Bey’in epey gayretleri oldu. O gayretler neticesinde bazı yanlışlar düzeltildi. Ama tamamı düzeltildi diyemem. Örneğin o terörist adamın (Reyhanlı sanığı Mihraç Ural) oraya gitmiş olması. Bunu ben Sayın Putin’e söylediğimde, ‘Benim bundan haberim yok’ dedi. Ondan sonra konuyla ilgili görüşmeler yaptı. Bize aktardıkları bilgiye göre adam oraya sahte kimlikle giriş yapmış. Böyle bir teröristin her ne surette olursa olsun görüşmecilerin arasına sızabilmesi, Soçi’nin en büyük açığı olmuştur. Bunu anlamak mümkün değil.'
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