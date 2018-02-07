Samanyolu Haber /Gündem / Kış ortasında Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 9.5 /07 Şubat 2018 17:55

Kış ortasında Ankara'da barajların doluluk oranı yüzde 9.5

Orman ve Su işleri Bakanlığı, Türkiye’nin bir önceki yıla oranla yüzde 9 oranında daha az yağış aldığını belirterek uyardı: "Suyu boşa akıtmayalım."

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Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Eroğlu, İstanbul’da baraj doluluk oranının yüzde 74.8, Ankara’da yüzde 9.5, İzmir’de yüzde 44.3 ve Bursa’da ise yüzde 49.8 olduğunu açıkladı.

Eroğlu da vatandaşları su kullanımı konusunda uyararak, “Suyu arkası gelmeyecekmiş gibi kullanmak ve israf etmemek lazım. El yüz yıkarken, diş fırçalarken, bulaşık yıkarken muslukları boşa akıtmayalım. Arabaları temizlerken suyun az kullanımı için hassasiyet gösterelim” dedi. 

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, sadece Akdeniz Bölgesi normal yağış alırken, diğer bölgeler de yağışlar normalin altında yaşandı. En fazla düşüş yüzde 30 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde oldu. Mardin’deki yağış azlığı yüzde 49’lara kadar çıktı. Yağışların azalması sonrasında içme suyu sorunu yaşanıp yaşanmayacağı konusunda oluşan endişeler nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu şunları söyledi: “Ülkemizde suyun % 70’inden fazlası zirai sulamada kullanılıyor. Bu sebeple sulama projelerinde sudan en az yarı yarıya tasarruf sağlayan damlama ve yağmurlama sistemlerini tercih ediyoruz. Açık kanal sulamaları hem toprağa zarar veriyor hem de su israfına sebep oluyor.” 
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