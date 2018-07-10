Erdoğan birlikte yola 23 ismin üzerini çizdi....

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis'te yemin ederek göreve başlamasının ardından gece saatlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kabinesini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı kabinede 16 bakan ve 1 cumhurbaşkanı yardımcısı yer aldı.





ERDOĞAN 23 BAKANIN ÜZERİNİ ÇİZDİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabinesinde bazı eski bakanların yer alacağı beklenirken bakanlıklar için yeni isimlerin geçeceği de belirtiliyordu. Erdoğan'ın yeni kabinesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu koltuklarını korurken, Erdoğan'ın damadı ve eski Enerji Bakanı Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirildi. Bu 4 isim dışında diğer bakanlar yeni kabinede kendine yer bulamadı.





Bir önceki hükümet kabinesinde yer alan ve yeni kabinede bulunmayan isimler şu şekilde:





Binali Yıldırım, Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Fatma Betül Sayan Kaya, Ömer Çelik, Faruk Özlü, Julide Sarıeroğlu, Mehmet Özhaseki, Nihat Zeybekci, Osman Aşkın Bak, Ahmet Eşref Fakıbaba, Bülent Tüfenkçi, Lütfi Elvan, Numan Kurtulmuş, Naci Ağbal, İsmet Yılmaz, Nurettin Canikli, Veysel Ereoğlu, Ahmet Demircan, Ahmet Arslan.