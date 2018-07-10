Fransız Bankasından dolar tahmini... Dolar yıl sonu 5 TL'yi geçer...

Fransız bankası Societe Generale, dolar/TL’nin 2018 sonunda 5.18 seviyesine geleceği öngörüsünde bulundu. Societe Generale analisti Jason Daw tarafından müşterilere yazılan notta bankanın, ‘Türkiye’deki zayıf temeller ve politika riskleri ile birlikte gelişen paraların 2018’in ikinci yarısında zorlayıcı dış koşullara bağlı olarak zayıflayacağı yönündeki beklentiler dolayısıyla TL’deki kötümser duruşunu koruduğu’ belirtildi.





‘2018’İN SONUNDA YÜZDE 9 YÜKSELMİŞ OLACAK’





BloombergHT’nin aktardığına göre banka, Dolar/TL ‘nin 2018 sonuna dek neredeyse yüzde 9 yükselerek 5.18 seviyesine ulaşmasını öngörüyor. Bankanın dolar/TL’de 2019 ortası için tahmini ise 5.5 seviyesinde.