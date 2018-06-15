Erdoğan bir ay önce şehitlere saygısızlık dediği bedelli askerliğe bu kez 'gündemimizde' dedi

Henüz bir ay önce şehitlere saygısızlık olur diyerek bedelli askerlik gündemimizde değil diye konuşan Erdoğan seçim yaklaşınca fikir değiştirdi. Erdoğan İstanbul'da bayram namazı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:







"Kalıcı bir bedelli askerlikten öte, bir defa bedelli askerliğin sınırı ne olacak, şartları ne olacak? Bu konuda tabii bunu belirleyecek olan bir yerde de herhalde biz siviller olmaktan öte askeri erkan. Yani Genelkurmay. Onlarla oturacağız, konuşacağız. Genelkurmay Başkanlığımız 'Bize şu kadar asker gerekiyor' dediği zaman biz kalkıp da Genelkurmay'ın bu talebini bir kenara koyamayız.

Türkiye'de şu anda zaten bizim Silahlı Kuvvetlerimiz ciddi oranda profesyonel orduya geçmiş durumda, hala da devam ediyor. Ama şimdi bu bedelli askerlikle ilgili de bir ihtiyacın olduğu ortada. Temennimiz o ki inşallah seçimlerden sonra bunu Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. İhtiyaç nedir? Yaş sınırları ne olacak? Bunları belirledikten sonra da bunun adımını atacağız. Yani gündemimizde var."