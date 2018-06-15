Samanyolu Haber /Gündem / CHP Suruç'u araştıracak heyeti ilçeye gönderdi /15 Haziran 2018 11:00

CHP Suruç'u araştıracak heyeti ilçeye gönderdi

CHP, Suruç'ta yaşanan ve 4 kişinin ölümüyle sonuçlanan seçim kavgası için bölgeye heyet gönderiyor.

SHABER3.COM

CHP'den apılan açıklamada Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşanan olayları incelemek üzere  Ankara Milletvekili Levent Gök’ü görevlendirdiği bildirildi.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, partinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından görevlendirilerek temas ve incelemelerde bulunmak üzere bu sabah Suruç’a gitti.

ÖZEL: PARTİ AYRIMI OLMAKSIZIN ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUM

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaşanan kavga ile ilgili olarak dün akşam Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

"Suruç'ta yaşanan saldırıda ağabeyi Mehmet Ali Yıldız'ı kaybeden AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a, ailesine ve AK Parti camiasına bir kez de buradan başsağlığı diliyorum. Siyasete şiddet karıştıranları kınıyorum. Şiddet nereden gelirse gelsin insanlık suçudur."


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber CHP Suruç'u araştıracak heyeti ilçeye gönderdi Sonraki Haber >>

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Miting meydanında şehit annesine ev hediyesini verdi

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Ankara-Berlin hattında yeni 'AKP videoları' gerginliği

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Hidayet Türkoğlu'na Fenerbahçe taraftarından protesto şoku

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Adalet yürüyüşünden ilk kez yayınlanan görüntüler

Ünlülerden sandığa çağrı

Ünlülerden sandığa çağrı

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan'dan sandık taktikleri....

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan atama isteyen öğretmeni tersledi

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

Erdoğan'dan HDP'yi baraj altında bırakma talimatı

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

'Saray bahçesine hurma ağacı getirdiler, yerden ısıtma yaptılar'

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu

Sever: Akar'a güvenmediği için yanına Fidan'ı da koydu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:50:06