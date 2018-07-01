Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan basın erken yerel seçime hazırlanıyor.... /01 Temmuz 2018 10:19

Erdoğan basın erken yerel seçime hazırlanıyor....

AKP ve MHP’nin, 24 Haziran seçim sonuçlarının rüzgarı ile yerel seçimi de erkene alabileceği fikri tartışılıyor. Kasımda bir baskın seçim düşünülüyor. HDP’nin de destek verebileceği konuşuluyor.

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinin erkene alınması ve iki seçimden de AKP ile MHP'nin oluşturduğu ‘Cumhur İttifakı'nın galip çıkması, şimdi de 2019 Mart ayında yapılacak yerel seçimlerin öne çekilmesi fikrini doğurdu. Ankara kulislerinde anayasayı değiştirecek oranda destek bulunduğu takdirde yerel seçimlerin de bu yılın kasım ayına alınması tartışılıyor.

AKP-MHP, 344 VEKİLE SAHİP

Anayasa'nın 127. maddesi gereği 5 yılda bir yapılan yerel seçimlerin erkene alınması için, anayasa değişikliği ve referandum şartı ile 360, referandumsuz ise 400 milletvekilinin oyu gerekiyor. AKP ve MHP'nin ise TBMM'de 344 sandalyesi bulunuyor. Bu nedenle Mart 2019'daki yerel seçimlerin erkene alınması için yapılacak bir anayasal değişiklik, muhalefetten destek sağlanmadıkça mümkün bulunmuyor.

EKONOMİK KRİZE KARŞI…

Ankara'da, AKP ve MHP'nin kurduğu ‘Cumhur İttifakı'nın, 24 Haziran'daki seçim sonuçlarının rüzgarı ile yerel seçimi de erkene alabilecekleri fikri tartışılıyor. 2019 Mart ayına kadar ekonomide yaşanması muhtemel olumsuz gelişmeler ve seçim öncesi yapılan harcamalar ile iyice açılan bütçedeki sıkıntıların etkisini hissettirmeden, yerelde de ‘Baskın seçim' formülü gündeme getiriliyor.

Ankara kulislerinde, Meclis'in diğer partisi HDP'yle ilgili de çarpıcı bir değerlendirme yapılıyor. Daha önce HDP'de olan Güneydoğu'daki bir çok belediyenin kayyum ile yönetilmesi nedeniyle HDP'nin bir erken yerel seçime karşı çıkmayacağı değerlendiriliyor. Ancak özellikle MHP'nin HDP desteği ile anayasa değişikliğine sıcak bakmayacağı vurgulanıyor. Bu nedenle referanduma gerek kalmadan yapılacak bir anayasa değişikliği ve 400 oya ulaşılabilmesi için, CHP ile İYİ Parti desteği önem kazanıyor.
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