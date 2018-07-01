Deliksiz uyku için beş altın öneri









Her geçen gün ortaya çıkan yeni bir araştırma, diğerinin yerini alıyor.





Haber bültenlerini ise “Sağlıklı uykunun formülleri” temalı içerikler süslüyor sağlık kategorilerinde.





Zaman zaman da insanın uykusuzluğa dayanabilme seviyesini rekorlara döken haberlere tanık oluyoruz.





Uykusuzluk denince akla gelen ilk sorunlardan biri hiç süphesiz yatağa başını koyduğunda hemen uyuyamayan insanların şikayetleri.





Birçok insan bu konuda dertli. Kimi çareyi uyku ilaçları alarak kimi de uyku yapıcı bitkisel bazı içeçekler ile çözmeye çalışıyor.





Peki, bunun başka bir çözüm yolu yok mu?





Ontrava’da yer alan habere göre uzmanlara göre beş altın öneri bu problemi çözmede faydalı.





Uykudan hemen önce “Şunu da okuyayım, şu raporu da inceleyeyim” derken inceden maruz kaldığınız stres ardında size kaliteli bir uyku bırakmıyor maalesef.





“Tüm gün çalıştım, sosyal ağlara vakit kalmadı” diyerek yatakta size doğru bakan bir bilgisayar ya da telefonla uyumanın zararları oldukça fazla. Zaten gün içinde ekranlardan aldığınız “mavi ışık” görme sisteminizi yerle duman ederken, bir de uykudan hemen önce çok yorulmamış gibi gözünüzü ekranlara çevirirseniz sağlığınız için şüphe duymaya başlayın.





Ontrava’da öneriler şöyle sıralanmaya devam ediyor:





Hayatta hiç kimseden sizi tam olarak anlamasını beklemeyin. Bu nedenle düşüncelerinizi yansıtacak cümleler kurmak hem vicdanınızı rahatlatacak hem de size farklı bir bakış açısı kazandırabilir. Facebook‘un ünlü yöneticilerinden Sheryl Sandberg de uyumadan önce birkaç not alıp duygularını yansıtmayı tercih edenler arasında yer aldığını verdiği bir röportajda ifade etmişti. Sadece yaşadığınız günü değil, gelecek gün için yapacağınız planlar da sizi ruhsal açıdan daha çok rahatlatacak ve kaliteli bir uyku geçirmenizi sağlayacaktır.





Gün içinde kaldığınız kirli havanın haddi hesabı yok. Bir de stres nedeniyle yaşadığınız gerilimler kalbinizi istemeden yoruyor. Uyumadan önce tüm bu zararlı etkilerden kurtulmanın en iyi yolu nefes egzersizleri yapıp rahatlamak.





Uyku öncesi “ne de olsa hafif” diye yaptığınız atıştırmalar uyku düzeninizi bozuyor. “Ama yatağa da aç girilmez” diyecekseniz uzmanlar uyumadan 2-3 saat önce doyurucu besinler ile beslenip günü tamamlamanızı öneriyor.