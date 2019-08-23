Erdoğan: Ayrılanların esamisi okunmamıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda, yeni parti kurma hazırlığında olan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nu kast ederek, başarısız olacaklarını iddia etti.







Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına “Kuruluşundan bugüne kadar AK Parti’nin tüm kademelerinde hizmet etmiş tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 18. yıl dönemi ayrıca önemlidir. Bu yaş bireylerin siyasi ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini kazandıkları yaştır” diye başladı. Erdoğan şöyle devam etti:





‘AK PARTİ YENİ BİR SAFHAYA GEÇTİ’





“AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların esamisi okunmamıştır, okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi ve yenilenmeyi kendi içinde başarabiliyor olmasıdır. AK Parti organik bir partidir. Gözleri ve gönülleri başka yerde olanların AK Parti çatısı altından çıktıklarında başarısız olmalarının sebebi budur. Hafıza kayıtlarımızın içinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı şimdiden burada söylüyorum. Bu kayıtların içerisinde çok şeyler var. Kim kimdir bunları milletimizin bilmesi lazım. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Bu çatıdan ayrılan gibi yolunu şaşırdığı gün, AK Parti’nin de vadesi dolmuş demektir. Bizi sevsin sevmesin, aklı ve vicdanı olan herkes şunu bilir. Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.





‘DOĞU AKDENİZ’DEN ÇEKİLMEK YOK’





“Türkiye’nin dört bir yanını bu yollarla biz süslemedik mi? Ama göz var görmüyor, kulak var duymuyor. Doğu Akdeniz’de çalışmalarımızı sürdüreceğiz, oradan çekilmek yok. Haklarımızı biliyoruz. Her kim ki bireysel çıkarını bu büyük davanın önüne koyuyorsa sadece Türk milletine değil kendi evlatlarına torunlarına ihanet ediyordur. 18 yıllık parti tarihimizin her dönemi sadece iş yapmakla değil farklı güçlerle mücadele etmekle geçti. Dünkü Türkiye’yi diledikleri gibi oyalıyorlardı, şimdi sahada ve masada sözünü söyleyen ve netice alan Türkiye var. Tüm saldırıları milletimizle birlikte püskürttük, yolumuza devam ediyoruz.





‘CUMHUR İTTİFAKI’NI DİK TUTMAYA ÇALIŞACAĞIZ’





“Bizim manifestomuz uygulamadır, biz bunu yaptık. Daha büyük bedeller ödemekten çekinmeyiz. Yeter ki Türkiye ayakta kalsın. Önümüzdeki dönem bu kutlu davayı daha yükseğe taşımak için çok daha fazla çalışma sürecidir. Ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam etmekte kararlıyız. Kapımız herkese açıktır, açık kalacaktır. Hedef şu; Bizim için kanaat önderleri kimlerse onları çekip çıkartmak ve kadromuzu onlarla güçlendirmektir. Mevcut kadrolarımızla birlikte bu çatı altında hizmet etmek isteyen herkesi kongre sürecimize aktif şekilde katılmaya şimdiden davet ediyorum. Cumhur İttifakını dik tutmaya gayret edeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Yakında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile geçen 1 seneyi milletimiz ile paylaşacağız. Her ne kadar böyle bir uzlaşmayı sağlayamayacağımızı düşünen birileri yeni sistemini karalamaya çalışsa da milletimiz sahip çıkmıştır, oyunu vermiştir, biz sizinle bu yolda yürümeye varız demiştir. Her yenilik gibi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin geliştirilmesi gereken noktaları vardır.”





‘PUTİN İLE İDLİB’İ GÖRÜŞTÜK, TRUMP’LA DA GÖRÜŞECEĞİZ’





“Rusya Devlet Başkanı Putin’le de görüşmemizi yaptık, İdlib’deki görüşmeler ile ilgili gerekli görüş alışverişi yaptık. Önümüzdeki günlerde de ABD Başkanı Trump’la aynı görüşmeleri yapacağız.”