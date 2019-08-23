Samanyolu Haber /Ekonomi / Fitch'ten yeni Türkiye açıklaması /23 Ağustos 2019 20:53

Fitch'ten yeni Türkiye açıklaması

Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, “Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde bir kredi büyümesi teşviki kısa vadeli tehdit oluşturmuyor" denildi.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, “Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde bir kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit oluşturmuyor” değerlendirmesi yapıldı. 

Açıklamada, “Türk bankalarının Türk lirası cinsinden yıllık kredi büyümesinin yüzde 10-20 artmasının, bankacılık sektörünün borçlanmasında ya da bununla ilişkili risklerde dikkate değer bir yükselmeye neden olması olası değil. Hedeflenen aralığın, kamu bankalarındaki hızlı kredi büyümesini durdurarak, bazı özel bankalarda ılımlı kredi büyümesini desteklemesini bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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