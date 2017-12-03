Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan artık ‘Esad gitsin’ demiyor' /03 Aralık 2017 20:54

'Erdoğan artık ‘Esad gitsin’ demiyor'

Suudi El Hayat gazetesinde Hurşit Dalay imzasıyla yayınlanan makalede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye siyasetindeki tutum değişikliğiyle ilgili dikkat çekici yorumlar yer aldı.

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Makalede, “Erdoğan’ın sesi artık gür bir şekilde Esad’ın gidişini talep etmek için çıkmıyor” ifadesine yer verilirken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kuzey Suriye’de güvenli bölge oluşturulması taleplerinde de bulunmadığı kaydedildi. Erdoğan’ın Suriye krizi boyunca bahsettiği kırmızı çizgilerden de bahsetmediğine dikkat çekilen yazıda, “Erdoğan artık Esad’la tekrar ilişkilerin kurulabileceği şeklinde mesajlar ihtiva eden bir üslûpla konuşuyor. Gerçekten de Erdoğan, aynı anda ittifaklar kurup tutum değiştirme konusunda parlak bir lider. En tuhaf olanı, geçmişte Suriye’ye yönelik siyaseti savunanlar, bu gün Erdoğan’ın izlediği siyaseti gerekçelendirmeye çalışıyor.” ifadeleri yer aldı.
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