Alman Ekonomisi ‘Kanatlandı’

Federal Çalışma Dairesi’nin son verilerine göre, kasım ayı işsiz sayısı 18 bin kişi azalarak 2 milyon 476 bin oldu. Beklentiler 10 bin düşüş olacağı yönündeydi. İşsizlerin sayısı ve oranı yüzde 5,6’yla iki Almanya’nın 1990’da birleşmesi sonrasının en düşük seviyesine inerken, bir başka rekor ekonomik bakımdan faal nüfus sayısında kırıldı.





Federal Ekonomik Danışma Kurulu’nun tahminlerine göre, geçen yıl 42 milyon 600 bin olarak tespit edilen ekonomik bakımdan faal nüfus bu yıl 43 milyon 700 bine çıktı. Avrupa Birliği'nin lokomotifi, dünyanın en büyük dördüncü büyük ekonomisi Almanya'nın ekonomik bakımdan faal nüfusu böylece son on yıl içinde yüzde 8 oranında arttı. İstihdamdaki tablo Alman ekonomisinin son yıllarda yaşadığı güçlü büyümeyle bağlantılı.





İktisat uzmanları istihdamdaki sayıların tesadüfi olmadığını ve dünya ekonomisindeki canlanmanın da ülke ekonomisini kanatlandırdığını söylüyor. Alman ekonomisi 2010’den bu yana kesintisiz büyüyor ve artan alım gücü, sıfıra yakın borçlanma, ihracat ve vergi gelirleri ile rekor kırıyor. Ekonomistlerin tahminlerine göre, Almanya'nın ekonomik büyüme hızı 2017 yılında yüzde 2'yi bulacak. Ekonomik canlanmada dış ticarete de önemli pay düşüyor. İhracat yıllardır ithalattan daha hızlı büyüyor. Almanya geçen 2016 yılında 1 trilyon 210 milyar Euro tutarında mal ve hizmet ihraç etmişti.





Ekonomik madalyonun olumsuz yüzü ise ekonomi çevrelerinin de yıllardır uyardığı gibi artan kalifiye eleman eksiği. Son verilere göre, istihdamdaki rekor artışa rağmen 1 milyon 600 bin işe uygun eleman bulunamıyor. Alman şirketleri yıllardır kalifiye eleman sıkıntısından söz ediyor ve önlem alınmaması durumunda bunun orta vadede Alman ekonomisini etkileyecek bir sorun haline dönüşeceğini savunuyor. Ülkenin nüfus yapısında yaşanan değişim nedeniyle, nitelikli işgücü açığının gelecek yıllarda daha da artacağını belirten uzmanlar, sanayinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli iş gücü için AB dışından göçmenlerin ülkeye çekilmesinin şart olduğunu düşünüyor. Nüfusu 81 milyona yaklaşan Almanya AB içinde yaşlı oranı en hızla artan ülke konumunda.





Nüfus yaşlanması sonucunda 2025 yılına kadar nitelikli işgücünün yaklaşık 6,5 milyon azalacağı tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar ülkede 20 yaş altı nüfusun yüzde 17 azalması, 65 yaş üstü nüfusun ise yüzde 33 civarında artması bekleniyor. Yaşlanan nüfusun bir diğer yan etkisi, sağlık ve bakım sektörlerinde eleman ihtiyacının artması. Şu anda ihtiyacın 350 binden fazla olduğu bilinirken, önümüzdeki 5 yılda 150 bin yeni işin yaratılması beklenen sektörde kalifiye eleman talebi özellikle yüksek. Değişik projeler, 2015 sonrasında ülkeye gelen ve Almanya'da kalma perspektifi olan mültecilerin bakım sektöründe, yaşlı bakıcı, hasta bakıcısı, hemşire gibi meslekleri öğrenerek, kalifiye eleman eksiğinin kapanmasında rol almalarını hedefliyor.