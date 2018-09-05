Erdoğan Almanya'da Türklere miting yapmak istiyor

Sözcü Kalın, bugün Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın böyle bir etkinlik için Alman tarafı ile mutabakat oluşturmak istediğini vurguladı. Böyle bir “etkinlik için yer arama çalışmalarımız sürüyor” diyen Kalın, olası etkinliğin Berlin veya Köln’de düzenlenebileceğini söyledi.







İbrahim Kalın, Erdoğan’ın 28-29 Eylül’de Berlin’e yapacağı ziyaretin programına ilişkin bilgiler de verdi. Buna göre, Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile iki görüşme gerçekleştirecek.





İkil lider 28 Eylül’de çalışma yemeğinde bir araya gelecek. İkinci görüşme 29 Eylül’de planlandı. Sözöcü Kalın, bunun yanı sıra Erdoğan’ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in Erdoğan'ın onuruna vereceği yemeğe katılmasının ve Steinmeier ile bir görüşme yapmasının planlandığını da dile getirdi. Kalın, Erdoğan’ın Steinmeier ile birlikte Almanya’da yaşayan bazı Türklerle bir araya geleceği bir etkinliğin düzenlenmesini de istediğini sözlerine ekledi.





Almanya'nın eski Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel de, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde iki ülke arasındaki ilişkilerde yakınlaşma sağlamaya çalışacağı görüşünde olduğunu ifade etti. Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel, “Türk Cumhurbaşkanı'nın gerilim yaratmak için geldiğine inanmıyorum” dedi.





Hannover’de Alman-Rus ilişkilerine ilişkin bir kitabın tanıtımında konuşan Gabriel, Erdoğan’ın Almanya ziyaretinin, Türkiye’nin ekonomi ve dış politikada zor günler yaşadığı bir dönemde gerçekleşeceğini hatırlattı. Eski Dışişleri Bakanı, Türkiye ve Almanya arasında yeniden yakınlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı konusunda ise bir şey söyleyemeyeceğini sözlerine ekledi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya’da yaşayan Türklere hitaben konuşma yapması ülkede daha önce tartışmalara yol açmıştı. Türkiye’de geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumu öncesinde Türk hükümet yetkililerinin etkinliklerine izin verilmemesinin ardından yaşanan gelişmeler iki ülke arasındaki ilişkilerde de gerginliğe yol açmıştı.