Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye’deki tutuklu Almanları istedi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Heiko Mass ortak açıklama yaptı. Çavuşoğlu'nun açıklamalarından başlıklar şöyle:





"İlişkileri normalleştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İki ülke olrak keşke olmasaydı dediğimiz olaylar yaşadık. Ama şimdi ilişkilerimizi daha iyi noktaya getiriyoruz. Bugünkü toplantıda ekonomi, konsolosluk konuları konuşuldu. Bölgesel konuları da değerlendirdik.





İdlib açıklaması





İdlib'e yönelik saldırı olabileceği iddialarının ardından çok çaba sarf ediyoruz. Astana'nın da amacı buydu. Son kalan İdlib oldu. Rejimin İdlib'e saldırmak istediği açık. Rejimin garantörleri var Rusya ve İran. Bu iki ülke ile görüştük, toplantılar oldu.





Maalesef dünden bu yana saldırılar oldu. Buradaki radikal grupların çıkması konusunda hem fikiriz. Bu ciddi bir risk taşıyor. Her bakımdan felaket olur.





Tahran zirvesi





Diğer taraftan yine bu üçlü formattaki çabalarımızı baltalamak isteyen bazı ülkelerin provakosyon içinde olduğunu görüyoruz. Almanya'nın gösterdiği samimi tavır da takdire şayandır. Bu zirvede İdlib'le ilgili bir karar çıkması için çaba sarf edeceğiz. Bu sadece Türkiye meselesi değil, dünyanın meselesidir. Müttefiklerimizden destek bekliyoruz.





Saldırıdan sonra ilgili kurumlarımız arasında temaslar oldu. Burada öncelikle bu saldırının engellenmesi gerekiyor. Buna odaklanmak gerek. Burada mesele radikal terörist gruplar ise ortak strateji belirlememiz gerek. Biz bu konuda Türkiye olarak çok çaba sarf ettik.





Bunu çözmek için İdlib'in her yerin bombalanmasına gerek yok. Bizim amacımız ateşkesi sürdürülebilir hale getirmek. Anayasa komisyonunun kurulması ve işlemesini sağlamak amaçlarımız arasında. Her bakımdan ciddi problem olur. Bugüne kadar çok destek almasak da mültecilere yardım ettik. BM başta olmak üzere bu konulara önem veren örgütler ile işbirliği yapmak zorundayız.









Normalleşmenin şartı olmaz. Konsoslosluk konularını konuştuk zaten. Her alanda çalışmaya devam edeceğiz.





Mass 'tan açıklama









Almanya Dışişleri Heiko Mass ortak basın toplantısında şunları söyledi:





Bu içten karşılama için teşekkür ederim. Türkiye'ye bu sıfatla ilk defa geliyorum. Türkiye Almanya için sadece komşu ülke değil. Almanya'da çok sayıda Türk yaşıyor. Çok yakın ekonomik ilişkilerimiz var. NATO'da yakın işbirliği içinde olmamız gerekiyor. Türkiye ile ilişkilerimizin yeniden iyi olması için diyalog mekanizmasını oluşturmak istiyoruz. NATO'nun üyesi Türkiye ve çok sayıda uluslararası standarları kabul eden bir ülke.





Son yıllarda bazı yanlış anlaşmalar oldu. Bunları konuştuk. Uluslararası konuları da ele aldık. İnsani bir felaketin ortaya çıkabilecei bir ülkeden bahsediyoruz, bu konuda görüşmelere devam etmemiz gerekiyor. Tahran görüşmesi için de Türkiye'ye destek veriyoruz. Çavuşoğlu ile görüşmelerimiz de devam edeceğiz. Çok sayıda ortaklıklarımız var.









İnsani felaketin önlenmesi amacımız. 3 milyondan fazla insan korunaksız şu an. İmkanları doğrultusunda buraya etki etmeye çalışan ülkeler var. Çatışamaların olabileceğini görebiliyoruz. Türk ortağımız ile görüşmelere devam edeceğiz. Nasıl yardımcı olabiliriz konusunu da ele aldık. İnsanlara yardım etmek gerekiyor. Türkiye bu konuda çok önemli bir partnerimiz.









Türkiye'deki tutuklular





Biz bu konu hakkında konuştuk. Bundan sonra da irtibatı devam ettireceğimizi söyledik. Zaten bu şekilde olması gerekir."