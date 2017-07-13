Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Almanya'da temyize gidiyor /13 Temmuz 2017 10:23

Erdoğan Almanya'da temyize gidiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘peşine düştüğü’ Alman komedyen Jan Böhmermann’ın ‘kısmi yasaklı’ şiirinin kalan altı mısrasının da yasaklanması için temyize gidecek.

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Şiirdeki tartışmalı bölümlerin ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamına girmediğini belirten mahkeme, 24 mısralık şiirin 18 maddesine yasak getirmiş, Erdoğan’ın şiirin tamamının yasaklanmasına ilişkin talebini ise reddetmişti.
 
Deutsche Welle’de yer alan habere göre, Hamburg Eyalet Mahkemesi’nin Erdoğan şiiriyle ilgili verdiği yasak kararını temyize götüren Böhmermann ise, ‘bir sanat eserinin izinli ve yasak diye parçalara bölünemeyeceği’ gerekçesiyle şiirin tümünün okunabilmesini istiyor.
 
Erdoğan’ın avukatı Mustafa Kaplan’ın 18 sayfalık dilekçe metninde Böhmermann, sadece Erdoğan’a karşı değil, ‘Türk halkına karşı’ da ırkçılıkla suçlandı.
 
Dilekçede, televizyonda şiir okunurken ekranda Türk bayrağının ve Türkçe altyazıların yer almasının başka türlü anlaşılmasının mümkün olmadığı vurgulandı.
 
Şiir ile Erdoğan’ın eleştirilmediğini, bilakis ‘şahıs olarak değersiz kılındığını’ belirten Kaplan, ‘kişilik hakları konusunda daha ağır bir ihlalin’ neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
 
‘Yabancı devlet adamlarına hakaret’ suçu kısa bir süre önce Alman yasalarından çıkarılmıştı.
 
Ne olmuştu?
 
Böhmermann’ın televizyon programında okuduğu şiir, Türkiye’yle Almanya arasında diplomatik krize neden olmuş, hem hükümet hem de Erdoğan, komedyenin ‘hakaret ettiği’ gerekçesiyle cezalandırılmasını istemişti.
 
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Böhmermann’a soruşturma açılmasını onaylamıştı. Şiir, Alman parlamentosunda bir milletvekili tarafından da okunmuştu.
 
‘Belaltı’ şiir hakkında kısmi ihtiyati tedbir kararı alınmış, Erdoğan’ın avukatları şiirin tamamen yasaklanması talebiyle mahkemeye başvurmuştu.
 
Erdoğan, darbe girişiminin ardından ‘hakaret davaları’nı çekeceğini açıklamış, cumhurbaşkanının Almanya’daki avukatı Ralf Höcker “Almanya ile ilgili herhangi bir değişiklik söz konusu değil” demişti.
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