'Acaba hangisi şikayet etti?'





Filmde ajitasyon adına sahnelerin abartılması bir yana oyuncu seçiminde de özenli davranılmadığı görülüyor.





Sosyal medyada alay konusu edilen filmle ilgili, 'Erdoğan ailesine benzetmek adına abartılı makyajlar ve mimikler kullanan yönetmen, acaba kendisini canlandıran bir karakteri beğenmeyen aile üyesinin şikayetiyle mi gözaltına alındı' yorumlarına sebep oluyor.





'Acaba kim kendi karakterini şikayet etti' yorumlarının havada uçuştuğu filmin yönetmeninin bir gün içinde bylock adı altında gözaltına alınması bu yorumları haklı çıkarıyor.





Erdoğan ailesinin öldürüldüğü, Erdoğan'ın başına da silah dayandığı filmde, seçilen karakterlerin komik bulunması ve çekimdeki amatörlükler ti'ye alınıyor.