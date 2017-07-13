Samanyolu Haber /Gündem / 'Acaba hangisi şikayet etti?' /13 Temmuz 2017 11:06

'Acaba hangisi şikayet etti?'

Dünyanın en kötü filmleri arasında yer alan Reis filminin ardından yeni filmi Uyanış'ın fragmanını yayına vermesiyle gözaltına alınan yönetmen Ali Avcı'nın filmi alay konusu edilmeye devam ediyor.

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Erdoğan ailesinin öldürüldüğü, Erdoğan'ın başına da silah dayandığı filmde, seçilen karakterlerin komik bulunması ve çekimdeki amatörlükler ti'ye alınıyor.

Filmde ajitasyon adına sahnelerin abartılması bir yana oyuncu seçiminde de özenli davranılmadığı görülüyor.

Sosyal medyada alay konusu edilen filmle ilgili, 'Erdoğan ailesine benzetmek adına abartılı makyajlar ve mimikler kullanan yönetmen, acaba kendisini canlandıran bir karakteri beğenmeyen aile üyesinin şikayetiyle mi gözaltına alındı' yorumlarına sebep oluyor.

'Acaba kim kendi karakterini şikayet etti' yorumlarının havada uçuştuğu filmin yönetmeninin bir gün içinde bylock adı altında gözaltına alınması bu yorumları haklı çıkarıyor.

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Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

Yönetmenini gözaltına aldırtan Erdoğan filmi

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