Erdoğan Ali Babacan'a ' güçlü başkan yardımcılığı' teklif edecek

Saray AKP'deki çözülmeyi durdurmak için eski isimlere koltuk dağıtmaya devam ediyor ... En son Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin gibi isimlerine yüksek maaşlı Yüksek İstişare Kurulu üyesi yapan Erdoğan bir çok eski AKPliye Bankalarda yönetim kurullarına atadı.

En son yeni parti çalışmalarını hızla sürdüren Ali Babacan için bir iddia geldi





İddiaya göre Erdoğan Ali Babacan için "güçlü başkan yardımcılığı formülü" teklif etmeye hazırlanıyor İddiayı gündeme Hürriyet yazarı Hande Fırat gündeme getirdi. Fırat'ın aktardığına göre, "Türkiye’nin içinde bulunduğu sıkıntılı dönem de dikkate alınırsa, Erdoğan-Gül-Babacan etrafında bir uzlaşma ihtimali vardır. Fırtına atlatılana kadar herkes ülkenin menfaatleri için bir araya gelmeli. Güçlü başkan yardımcılığı Ali Babacan için en iyi formül" iddiaları Babacan'a yakın kesim tarafından dillendiriliyor.





Fırat “Güçlü başkan yardımcılığı nedir?” sorusunu yönelttiği kaynağından “Ekonominin tamamen Babacan’a bağlandığı, atamalara karışılmadığı ve güçlü reform takvimini uygulayabileceği bir başkan yardımcılığı” yanıtını aldığını yazdı.





Fırat "Ankara senaryoları" başlığıyla yayımlanan yazısının devamında şunları kaydetti:





"Dinlediğim bir Ankara senaryosu bu. Hayata geçer mi bilmem. Taraflar ne der göreceğiz. Olasılığı bir kenara bırakırsak, şu anki açıklama ve bilgilerden yola çıkarsak, Ali Babacan’ın siyasi parti kurma çalışmaları sürüyor. Ancak önce AK Parti’den istifa etmesi gerekiyor. Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu birlikte değiller. Babacan ve Abdullah Gül söz konusu birlikteliğe kesinlikle karşı."