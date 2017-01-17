Erdoğan’a göre bankacılar ‘vurguncu’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün her geçen gün açıklanan yeni bir veriyle alarm zilleri veren ekonomi ile ilgili açıklamalar yaptı . Dün ekonomi danışmanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı, “Ekonomimizin 14 yılda geçirdiği yapısal dönüşüm ortadadır. 2023 hedeflerimize ulaşabilmek için gereken yapısal reformlar gündemimizde. Özellikle 2013 yılından beri maruz kaldığımız tüm saldırılar ekonomi boyutuyla sahnelenmektedir” diye konuştu.







‘Muslukları açmayan karşısında bizi bulur’





Türkiye’de sanayicilere yatırım yapmama çağrısında bulunanların olduğunu adres vermeden ileri süren Erdoğan, bankacılık ve finans sektörüne yüklendi: “Ekonomiyi durdurma, sanayicilerimize ‘Yatırım yapmayın’ söylemleriyle emareleriyle açıktır. ‘Paranızı bankada tutun’ dendiği zaman, bu ne demek? Paranı finans kuruluşunda kalması için sahiplerine ver, yatırım yapmadan vurgun yapsınlar. Finans sektörünün sahibi durumunda olanlar bu ülkede girişimciye, yatırıcıya yatırım musluklarını açmıyorsa karşısında bizi, hükümeti bulacaktır. Çünkü yatırımcı kredi alabilecek ki yatırımını genişletsin, yeni yatırım yapsın. İstihdam olacak, üretim olacak. Bu krediler yüksek faizle olmayıp düşük faizle olursa rekabet de artacaktır. Bu da olunca Türkiye’nin sıçrama yapması daha çabuk olacaktır.”





Dolar ve avro da silahtı





Cumhurbaşkanı, geçen hafta da rekor kıran dolar ve avronun gidişatını, ‘elinde avro, dolar, faiz bulunduran terörist’lere dayandırmış, ‘Türkiye’nin maruz kaldığı saldırıların ekonomik boyutu’ diye nitelerken, “Amaç, Türkiye’ye diz çöktürmek, Türkiye’yi teslim almak, Türkiye’yi hedeflerinden uzaklaştırmaktır. Bunun için döviz kurunu bir silah gibi kullanıyorlar” demişti.





‘İnsaf insaf’





Erdoğan, konuşmasında enflasyonun artmasıyla düşen alım gücünü de şöyle yorumladı: “Tarlada domates 1 lira, çarşıda 7-8 lira. Ne bu, arada olanlar kimler? İnsaf, insaf. Bu işe kesinlikle bir çözüm bulmamız lazım. Aracı-tefecilere lanet olsun derdik. Çiftçime sesleniyorum, bir yıl önceden senin tarlanı satın alanlar noktasında dikkatli ol. Gıda tarım bakanımızın tedbirini alması lazım.”