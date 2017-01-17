Samanyolu Haber /Gündem / Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi /17 Ocak 2017 21:53

Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi

Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu.

Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi

Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doğalgaz ya da tüpgaz patlamasının neden olması üzerinde duruluyor.
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