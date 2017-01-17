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Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi
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Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi
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17 Ocak 2017 21:53
Ankara''da heyecanlandıran patlama sesi
Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu.
Ankara'nın Küçükesat semtinde bir binada patlama sesi duyuldu. Patlamaya doğalgaz ya da tüpgaz patlamasının neden olması üzerinde duruluyor.
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