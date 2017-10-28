'Erdoğan 27 Kasım’da Zarrab dosyasına girer mi?'

Artıgerçek yazarı Ahmet Nesin, Reza Zarrab’ın ABD’yle anlaşıp, bildiklerini söyleyip, birkaç yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmayı düşündüğünü iddia etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunu sıkıntısını yaşadığını söyleyen Nesin, Zarrab’ın yargılandığı davanın 27 Kasım’da görülecek olan duruşmasına dikkat çekti.







Nesin yazısında, “Dosyanın Erdoğan’ı da kapsamasından daha normal bir şey olamaz” ifadelerini kullandı.





Ahmet Nesin’in yazısının ilgili kısmı şu şekilde:





Zor dönem, Türkiye’deki mahkemelere benzemiyor, savcısı, hakimi devlet başkanını dinlemiyor, iddiaları çok kuvvetli, görevinin gereği neyi gerektiriyorsa onu yapıyor, işte tam da bu noktada Türkiye yarı başkanı, kağıt üstünde cumhurbaşkanı, aynı zamanda parti başkanı ve de ülkenin gizli başbakanı Recep Tayyip Erdoğan çok zor durumda. Şu an öğretmenine arkadaşını şikayet eden öğrenci durumunda, “Ama öğretmenim, vatandaşım Zarrab’ı konuşmaya itiyorlar”.





Peki Reza Zarrab (Bu adamın adını da kaç türde yazdım ben bile anımsamıyorum artık) konuşmaya mı itiliyor, yoksa Amerika’ya gelme nedenlerinden birisi mi? Ya da soruyu şöyle sorayım, Erdoğan iktidardan düştüğünde yargılanıp Türkiye’de hapsedilmek mi, yoksa ABD’yle anlaşıp, bildiklerini söyleyip, birkaç yıl hapis yattıktan sonra serbest kalmak mı? Zarrab bence ikincisini tercih etti ve Erdoğan bunun sıkıntısını yaşıyor.





Bütün bu olanlar hep birbirine bağlı olarak ilerliyor aslında. 17-25 Aralık rüşvet olayı ortaya çıkınca 4 bakan hakkında yüce divan tartışması başladı. Türkiye’de aklanan bakanlardan Zafer Çağlayan şimdi ABD’deki davada gıyabında tutuklu bir sanık. 17-25 Aralık davasında tutuklanıp daha sonra serbest bırakılan Halk Bankası genel müdürü ve yardımcısı da aynı davada gıyabında tutuklu. O zaman dosyanın Erdoğan’ı da kapsamasından daha normal bişey olamaz. Hem devlet bankası genel müdürü, hem de bakan Çağlayan herhalde bu uluslararası olayı dönemin başbakanı Erdoğan’dan habersiz yapmadılar. Şu an eski bakan Zafer Çağlayan Türkiye sınırları dışına çıkamaz durumda, çıktığı an tutuklanır. Belki de INTERPOL’e bildirmişlerdir bile, o kadar bilgi gelmedi henüz.