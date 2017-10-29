Samanyolu Haber /Gündem / AKP, artık figüranlar partisi /29 Ekim 2017 02:43

AKP, artık figüranlar partisi

Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı döneminde Baş Danışmanı olan Ahmet Sever yine çok tartışılacak bir tespitte bulundu.

SHABER3.COM

T24.com'daki köşe yazısında AKP'yi analiz etti. Danışman Sever'e göre istifa furyasından sonra AKP'de baş rolde tek kişi var diğerleri tam bir figüran.. 
AKP, artık figüranlar partisi
AKP’de, artık Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında, kimsenin zerre kadar önemi kalmadı...

Başbakan, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, hepsi ama hepsi birer “figüran”...

Hiç bir kıymet-i harbiyeleri yok...

Belediye başkanlarının istifasıyla ortaya çıkan bazı homurtulara tepkisi ne oldu Erdoğan’ın?

“Yahu, siz ‘Evet’ diyerek, bütün yetkileri bana vermediniz mi? Eeee...”

Haksız mı?

Haklı...

“Şimdi ağlamayın” diyor yani...

Mesajı da en iyi Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki aldı:

“Benden memnun değilse, bir tebessümü yeter”...

O günden beri herkes, yüreği ağzında Erdoğan’ın yüzüne bakıyor, “Kendisine tebessüm edecek mi?” diye...

Erdoğan’ın çevresi artık tamamen ya paraya, ya iktidar gücüne aşırı düşkün olan insanlarla doldu...

Ya da şu ve bu nedenle açığı olan insanların korkudan kaynaklanan zaafiyetleri söz konusu...

Erdoğan hepsini bu “zaaflarından” yakalamış ve kendisine bağlamış durumda...

AKP’de bu tür zaafları olmayanlar ya kendileri çekildi, ya da tasfiye edildiler zaten...

Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendi cenahından çıkan ürkek ve cılız seslere, “Bütün yetkileri ‘Evet’ diyerek siz verdiniz” karşılığını verip susturuken, madalyonun bir yüzünü gösteriyor...

Ama, madalyonun bir de öteki yüzü var...

Bundan sonra AKP’nin yaşayacağı ve yaşatacağı sorunların sorumlusu artık sadece ve sadece Erdoğan’ın kendisidir...

Seçmeni ve partisi kendisine ne istedi de vermedi?

Hem aklınıza gelebilecek tüm yetki ve imkanları siz kullanacaksınız, hem herkesi figüran durumuna sokacaksınız ve “Uçan kuştan haberim olacak” diyeceksiniz, hem de metal yorgunluğu eleştirisiyle, kabahati, hatayı belediye başkanlarına, il ve ilçe başkanlarına yıkacaksınız...

Başka bir deyişle, “Başarı benim sayemde, başarısızlık diğerleri yüzünden oluyor”...

Ama, Sayın Erdoğan, gözünüzün içine bakan, bir dediğinizi ikiletmeyen figüranlara biraz haksızlık olmuyor mu?

Daha ne yapsınlar?
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