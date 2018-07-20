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Enis Berberoğlu’na bir şok daha!
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Enis Berberoğlu’na bir şok daha!
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20 Temmuz 2018 15:47
Enis Berberoğlu’na bir şok daha!
CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun 'Dokunulmazlık nedeniyle davanın durdurulması' talebi Yargıtay tarafından reddedildi.
SHABER3.COM
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, CHP’den yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması talebini reddetti.
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