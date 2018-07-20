Samanyolu Haber /Gündem / Meriç'te anne ve bebeğin naaşına ulaşıldı /20 Temmuz 2018 18:06

Meriç'te anne ve bebeğin naaşına ulaşıldı

Önceki gece Meriç nehri üzerinden botla Yunanistan'a geçmeye çalışırken kaybolan Akçabay ailesi fertlerinden anne ve bir yaşındaki bebeğin naaşına ulaşıldı

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Dün başlayan arama kurtarma çalışmalarında 36 yaşındaki anne Hatice Akçabay ve 1 yaşındaki oğlu Bekir'in cansız bedenlerine bugün ulaşıldı. Arama çalışmalarına diğer çocuklar Ahmet Esat (7), Mesut'un (5) aranmasına ise devam ediliyor.

4 KİŞİ YUNANİSTAN TARAFINDA GÖZALTINDA

Bu arada Yunanistan arama çalışmalarına katılan ve aralarında kendilerini gazeteci olarak tanıtan iki kişinin de bulunduğu 4 Türk vatandaşını gözaltına aldı.

AFP haber ajansının Yunanistan polisine dayandırdığı habere göre, Türk vatandaşları Meriç Nehri’ne yakın girilmez olan kuzey doğu sınır bölgesinde gözaltına alındı.

Polis yetkilileri, sınır ihlali ile ilgili olarak iki gazetecinin, faciayla ilgili bilgi almayı amaçladıkları açıklamasını yaptıklarını duyurdu.

 
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